Goiás reage na Série A após mudanças internas no clube

Crédito: Rosiron Rodrigues/Divulgação/Goiás

Precisando de um verdadeiro 'milagre' para não ser declarado rebaixado após a campanha ruim na Série A, algumas reformulações começaram a ser feitas no Goiás com a chegada do gerente executivo Marcelo Segurado. +CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃOEsta é a segunda passagem de Marcelo pelo Alviverde, novamente ao lado de Harlei, que segue como diretor do departamento. O executivo trabalhou na temporada passada pelo Ceará tendo a mesma missão de atuar na luta contra o rebaixamento e o Vozão permaneceu na Série A para a atual temporada.

Marcelo Segurado assumiu o Goiás em outubro com o clube na última colocação onde a restruturação do elenco foi um dos pontos primordiais na mudança de postura da equipe. Além disso, cinco contratações pontuais foram feitas (Ariel Cabral, Fernandão, Gustavo Blanco, Shaylon e Chico) e a utilização mais constante de jogadores das categorias de base que tiveram as primeiras oportunidades, como foi o caso do atacante Daniel Silva, que estreou diante do São Paulo.

O resultado dessas medidas começou a aparecer quando o Goiás saiu da última colocação e, aos poucos, volta a ter uma perspectiva mesmo que ainda remota de permanência na Série A, contando ainda com um trabalho motivacional no dia a dia com os atletas e a comissão técnica.

A reação matemática da equipe começa ainda em novembro, somando os pontos nos empates diante dos cariocas Botafogo e Vasco. A vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0 foi importante para equipe, assim como a soberania no clássico com o Atlético-GO, que deu uma sobrevida ao Esmeraldino.