Goiás inicia testagem e Vidal se diz otimista sobre a volta das atividades

Com os treinamentos liberados pela Prefeitura de Goiânia, foi iniciada nesta segunda-feira a fase de testagem dos atletas do Goiás para a presença do vírus da COVID-19. O passo é um dos mais relevantes para o retorno das atividades no clube desde a paralisação no último mês de março.
O lateral-direito Vidal mostrou-se otimista quanto à possibilidade de haver condições para a volta do futebol no estado em breve:
- Obviamente a torcida é para que todos os jogadores estejam saudáveis. Tenho certeza que o elenco inteiro foi bastante responsável nesse período. Acredito que poderemos recomeçar os treinos em alguns dias e os jogos oficiais em poucas semanas.
Vidal vem seguindo à risca as recomendações preventivas contra o novo coronavírus. Ele, a esposa e a filha do casal passaram os últimos dois meses e meio dentro da residência da família, na capital goiana. O lateral conta como foi o período.
- Nesses 75 dias praticamente não saí de casa. Treinei muito, exercitei o hábito da leitura e aproveitei a companhia da minha família como há muito não fazia. Não poder praticar o seu ofício é algo doloroso, mas felizmente como em tudo na vida, nesse caso também havia um lado positivo - definiu.E MAIS:Veículos e direitos econômicos de atletas do Sport são envolvidos em dívida com MarloneRamiro entende redução salarial no Timão: 'Funcionários precisam mais'Lateral comemora passagem pelo Novorizontino e fala sobre futuroCarlos Vinícius celebra volta do futebol em Portugal E MAIS: