Goiás inicia testagem e Vidal se diz otimista sobre a volta das atividades

Crédito: Heber Gomes

Com os treinamentos liberados pela Prefeitura de Goiânia, foi iniciada nesta segunda-feira a fase de testagem dos atletas do Goiás para a presença do vírus da COVID-19. O passo é um dos mais relevantes para o retorno das atividades no clube desde a paralisação no último mês de março.

O lateral-direito Vidal mostrou-se otimista quanto à possibilidade de haver condições para a volta do futebol no estado em breve:

- Obviamente a torcida é para que todos os jogadores estejam saudáveis. Tenho certeza que o elenco inteiro foi bastante responsável nesse período. Acredito que poderemos recomeçar os treinos em alguns dias e os jogos oficiais em poucas semanas.

Vidal vem seguindo à risca as recomendações preventivas contra o novo coronavírus. Ele, a esposa e a filha do casal passaram os últimos dois meses e meio dentro da residência da família, na capital goiana. O lateral conta como foi o período.