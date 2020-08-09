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Goiás informa que novos testes confirmaram nove dos dez casos de Covid e vê 'postura fria' do São Paulo

Marcelo Almeida, presidente do Goiás, disse que conversou com Raí antes do horário do jogo. Diretor do São Paulo teria dito apenas que esperaria um comunicado oficial da CBF...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2020 às 17:32

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 17:32

Crédito: Reprodução/Twitter Goiás
Em entrevista coletiva virtual concedida após o adiamento da partida contra o São Paulo, pela primeira rodada do Brasileirão, o presidente do Goiás, Marcelo Almeida, disse que a nova bateria de testes feitas pelo clube neste domingo confirmou nove dos dez casos de Covid-19 que haviam sido diagnosticados em exames realizados na sexta-feira. O jogo não tem data para acontecer.
- Resolvemos, por conta própria, repetir os exames para saber se havia veracidade nesses resultados. Foi uma corrida contra o tempo. Ficou pronto faltando dez minutos para as 16h. Desses dez exames positivos, nove foram de fato positivos e um negativo - disse ele.Mais cedo, o mesmo Marcelo Almeida havia declarado que três dos novos testes já haviam dado negativo, mas tratava-se de uma informação extra-oficial naquele momento.Questionado sobre a postura do São Paulo, que se manifestou meia hora depois da confirmação da suspensão da partida concordando com a decisão, o dirigente disse que foi "bastante fria".
- O São Paulo agiu de forma bastante fria. Veio aqui com o propósito de ir para o jogo, caso ele existisse. Como eu sabia que a gente tinha dado entrada com o pedido de liminar no STJD e estávamos a poucos minutos de ter essa liminar referendada, procurei o Raí, que está aqui em Goiânia, e posicionei: "olha, vocês estão entrando em campo, mas pode acontecer de ter uma liminar a nosso favor". Ele falou: "vamos esperar o comunicado oficial". Uma coisa fria, ninguém me ligou, me procurou, eu que fui atrás e avisei.
O elenco do Goiás foi submetido a uma primeira bateria de testes na quinta-feira, mas foi preciso colher novas amostras na sexta-feira devido a uma falha informada pelo laboratório responsável pelos exames. No Campeonato Brasileiro, os testes de Covid-19 são oferecidos pela CBF em parceria com o Albert Einstein, que elegeu um laboratório parceiro em Goiânia. Houve problema parecido com o Vila Nova neste fim de semana.
O Goiás esperava os resultados desses novos testes na tarde de sábado, mas diz que eles foram enviados apenas na manhã deste domingo. Os dez infectados estavam concentrados com o restante do elenco e oito seriam titulares. O clube alega que não conseguiria garantir que os atletas que testaram negativo não haviam sido contaminados neste meio tempo, além da necessidade de correr para convocar jovens da base e preencher o banco.
- Não quero apontar o dedo para ninguém, mas lógico que houve uma falha grotesca. Hoje comecei a lembrar do que aconteceu com o Bragantino, que teve problema muito parecido no Campeonato Paulista (no caso, o Albert Einstein informou resultados equivocados de testes ao clube às vésperas do jogo contra o Corinthians). O dia de hoje foi de desconcentração, estressante para mim, para os jogadores e para todo mundo. Tinha jogador almoçando no interior comemorando o Dia dos Pais e que saiu de lá correndo para participar do jogo - disse Marcelo Almeida.
O Goiás enfrenta o Athletico-PR na quarta-feira, em Curitiba, e o presidente diz que o elenco será testado novamente na noite deste domingo.
- A gente não embarca para Curitiba se os resultados não estiverem na nossa mão antes de terça-feira.

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