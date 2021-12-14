Goiás está próximo de acertar com zagueiro Caetano

O Goiás está com a contratação bem encaminhada de Caetano. O zagueiro, que pertence ao Corinthians, esteve emprestado ao CRB nesta temporada, mas o clube pretende emprestá-lo novamente e, dessa vez, a uma equipe da Série A.> Diretor do Corinthians nega conversas com Cavani, mas lembra caso Willian: 'Achavam impossível'

Caetano se destacou pelo CRB na disputa da Série B. O zagueiro de 22 anos foi titular da equipe que ficou em sétimo colocado na tabela do campeonato. O Goiás está próximo de acertar com o jogador para a disputa da Série A do ano que vem.

Em segundo lugar da Série B, o Goiás conquistou o acesso e vai jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2022. Caetano seria o primeiro reforço da equipe para a temporada do ano que vem, que já conta com algumas saídas.

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