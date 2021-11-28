Goiás empata com Brusque e garante a vice-liderança da Série B

Encerrando a participação no Brasileirão Série B, o Goiás, que já tinha garantido a vaga para a Série A de 2022, recebeu o Brusque neste domingo, 28. Jogando no Serrinha, em Goiânia, as equipes empataram em 2 a 2. Com isso, o Esmeraldino garantiu a vice-liderança da competição.NA PRESSÃO!
Na primeira chegada, o Brusque já mostrou que não facilitaria. Aos 5, Edu desviou de cabeça e quase abriu o placar.
RESPOSTA…
Aos 20, Alef Manga conseguiu construir uma grande jogada para o Goiás. O jogador recebeu na área, ficou sem ângulo para finalizar e cruzou buscando Apodi, que se esticou todo, mas não conseguiu o chute. Na sequência, Manga tentou. Contudo, Carneiro defendeu.
QUEM NÃO FAZ, LEVA!
Aos 27, após cobrança de escanteio, Ianson subiu livre e cabeceou na trave. Assim, no rebote, a bola sobrou para Edu, que chutou de bico e tirou de Tadeu para marcar.
ARRISCANDO!
Aos 33, tentando diminuir a vantagem dos catarinenses, Élvis bateu colocado e levou perigo ao gol de Ruan Carneiro.
VOLTA MOVIMENTADA! O árbitro mal tinha apitado o segundo tempo, e o Goiás apareceu com perigo. Na jogada, Alef Manga recebeu na área do Brusque, girando e cruzando rasteiro para Dadá Belmonte. No entanto, a defesa fez um corte providencial.
GOL!
Aos 2, Garcez ampliou para o Brusque. Após desvio pelo alto na área do Goiás, Hugo Borges apareceu livre no segundo pau e ampliou de cabeça, sem chances para o goleiro Tadeu.
CORRENDO ATRÁS DO PREJUÍZO!
O Goiás teve boas chances com Alef Manga e Luan Dias. Contudo, aos 20, foi Élvis quem marcou. Após tabela com Bruno Mezenga, o meia pegou a sobra e diminuiu.
EMPATE!
Depois de investidas de Mezenga e Fellipe Bastos, Apodi deixou tudo igual. Dadá Belmonte recebeu na área do Brusque, limpou para a perna direita e bateu. No entanto, Ruan Carneiro deu rebote, e Apodi só empurrou para as redes.
VIRADA?
Na sequência, Luan Dias fez boa jogada individual e quase virou. Contudo, o duelo terminou em 2 a 2.