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futebol

Goiás e Sampaio Corrêa ficam no empate

Em tarde de golaços, Esmeraldino perdeu oportunidade de se aproximar do líder...

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 17:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 ago 2021 às 17:59
Crédito: Divulgação/Goiás
Mais um duelo movimentou a 20ª rodada do Brasileirão Série B neste domingo, 22. Jogando na Serrinha, o Goiás recebeu o Sampaio Corrêa. Com golaços, os times não conseguiram sair do 2 a 2.INÍCIO MOVIMENTADO!
Sem os seus artilheiros, os dois times entraram em campo para tirar o zero da placar. No entanto, ambas as equipes tiveram grande cautela nos momentos iniciais. Sendo assim, a primeira chance foi aos 8. Depois de Jean Silva arriscar o chute, Nadson tentou com uma bomba do meio. Porém, nada foi marcado. A resposta veio aos 13, com Elvis, que avançou em velocidade pelo meio e chutou forte. Morata defendeu.
NA FRENTE!
O Sampaio Correa cresceu no jogo e conseguiu o marcador aos 17. Nadson aproveitou falha de Iago Mendonça e avançou em velocidade. Na cara do gol, tocou por cima do goleiro Tadeu. Um golaço para abrir o placar.
CORRENDO ATRÁS!
O Goiás não ficou para trás e começou a atacar e pressionar mais. Dessa forma, aos 24, Apodi cruzou para Caio, que quase mandou para o fundo das redes. Dois minutos depois, tudo ficou igual na Serrinha, em mais um golaço. Nicolas aproveitou cobrança de escanteio, avançou no primeiro poste e fez um desvio com efeito, fazendo a bola morrer no fundo das redes. 1 a 1.
​PRESSÃO DO SAMPAIO!
Depois de tomar o gol da igualdade, os visitantes aumentaram o ritmo e deram trabalho à zaga adversária. Dessa maneira, aos 34, o time chegou com perigo pela direita com Jean Silva. O jogador cruzou na área, mas não aproveitou para finalizar. Dois minutos depois, a equipe apareceu com Jackson, de novo. Dessa vez, o atacante perdeu o ângulo.
CORRENDO POR FORA…
Apesar de não ter tanta intensidade, o Goiás conseguiu uma boa chance aos 37. Dessa maneira, em uma das principais chegadas do Esmeraldino, Elvis recebeu na área, venceu a marcação e mandou uma bomba para a meta de Mota. De resposta, Ferreira chutou forte para a defesa de Tadeu.
​VOLTA MOVIMENTADA
O panorama do jogo mudou na segunda etapa. Mesmo sem chances de criação nos primeiros minutos, o Goiás deixou tudo igual aos 17. Apodi fez o gol da virada para o Goiás em uma finalização de peito. Em levantamento de Dadá Belmonte, o lateral mandou para o fundo das redes.
RESPOSTA À ALTURA!
Ainda em um jogo bastante truncando, Nadson fez o segundo da partida. Dessa vez, o atacante aproveitou cruzamento e mandou para o fundo das redes. Pouco tempo depois, aos 36, Roney mandou uma bomba direto das redes. Dois minutos depois, Pimentinha mandou na trave.FICHA TÉCNICA Goiás 2 x 2 Sampaio Corrêa
Local: Serrinha, em Goiânia (GO)Data: 22/08/2021 - 16h (de Brasília)Árbitro: Ricardo Marques RibeiroAssistentes: Guilherme Dias Camilo e Marcus Vinicius GomesGols: Nadson, Nicolas e Apodi

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