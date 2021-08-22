Goiás e Sampaio Corrêa ficam no empate

Crédito: Divulgação/Goiás

Mais um duelo movimentou a 20ª rodada do Brasileirão Série B neste domingo, 22. Jogando na Serrinha, o Goiás recebeu o Sampaio Corrêa. Com golaços, os times não conseguiram sair do 2 a 2.INÍCIO MOVIMENTADO!

Sem os seus artilheiros, os dois times entraram em campo para tirar o zero da placar. No entanto, ambas as equipes tiveram grande cautela nos momentos iniciais. Sendo assim, a primeira chance foi aos 8. Depois de Jean Silva arriscar o chute, Nadson tentou com uma bomba do meio. Porém, nada foi marcado. A resposta veio aos 13, com Elvis, que avançou em velocidade pelo meio e chutou forte. Morata defendeu.

NA FRENTE!

O Sampaio Correa cresceu no jogo e conseguiu o marcador aos 17. Nadson aproveitou falha de Iago Mendonça e avançou em velocidade. Na cara do gol, tocou por cima do goleiro Tadeu. Um golaço para abrir o placar.

CORRENDO ATRÁS!

O Goiás não ficou para trás e começou a atacar e pressionar mais. Dessa forma, aos 24, Apodi cruzou para Caio, que quase mandou para o fundo das redes. Dois minutos depois, tudo ficou igual na Serrinha, em mais um golaço. Nicolas aproveitou cobrança de escanteio, avançou no primeiro poste e fez um desvio com efeito, fazendo a bola morrer no fundo das redes. 1 a 1.

​PRESSÃO DO SAMPAIO!

Depois de tomar o gol da igualdade, os visitantes aumentaram o ritmo e deram trabalho à zaga adversária. Dessa maneira, aos 34, o time chegou com perigo pela direita com Jean Silva. O jogador cruzou na área, mas não aproveitou para finalizar. Dois minutos depois, a equipe apareceu com Jackson, de novo. Dessa vez, o atacante perdeu o ângulo.

CORRENDO POR FORA…

Apesar de não ter tanta intensidade, o Goiás conseguiu uma boa chance aos 37. Dessa maneira, em uma das principais chegadas do Esmeraldino, Elvis recebeu na área, venceu a marcação e mandou uma bomba para a meta de Mota. De resposta, Ferreira chutou forte para a defesa de Tadeu.

​VOLTA MOVIMENTADA

O panorama do jogo mudou na segunda etapa. Mesmo sem chances de criação nos primeiros minutos, o Goiás deixou tudo igual aos 17. Apodi fez o gol da virada para o Goiás em uma finalização de peito. Em levantamento de Dadá Belmonte, o lateral mandou para o fundo das redes.

RESPOSTA À ALTURA!

Ainda em um jogo bastante truncando, Nadson fez o segundo da partida. Dessa vez, o atacante aproveitou cruzamento e mandou para o fundo das redes. Pouco tempo depois, aos 36, Roney mandou uma bomba direto das redes. Dois minutos depois, Pimentinha mandou na trave.FICHA TÉCNICA Goiás 2 x 2 Sampaio Corrêa