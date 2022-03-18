Goiás domina, vence Criciúma e avança na Copa do Brasil

Na noite desta quinta-feira (17), o Goiás venceu, por 1 a 0, o Criciúma. Jogando no Estádio da Serrinha, em Goiânia, as equipes se enfrentaram pela segunda fase da Copa do Brasil. Com gol de Nicolas, o Esmeraldino garantiu a vaga para a próxima fase do torneio. O adversário dos goianos será definido através de um sorteio, que será realizado pela CBF.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPRESSÃO!
O duelo começou bastante truncado, com as duas equipes tentando já pressionar os adversários. Aos 5, o Criciúma teve a primeira chance. Marcelo Hermes cruzou e acertou o poste. Como resposta, o Goiás apareceu com Fellipe Bastos cobrou falta, mas mandou à direita do gol. Os visitantes conseguiram ter mais oportunidades de perigo. Aos 15, Hermes cobrou escanteio fechado, e Rodrigo desviou de cabeça no primeiro pau. Seis minutos depois, Claudinho invadiu a área do Esmeraldino e tirou tinta da trave.
Os goianos conseguiram controlar mais o duelo e tiveram maior chances de abrir o placar na Serrinha. Aos 24, Elvis fez grande jogada individual e encontrou Maguinho na área do Criciúma. O lateral-direito girou e bateu. O goleiro Gustavo espalmar. No final da partida, Vinícius fez boa jogada, limpou marcadores e carimbou a zaga.
DOMÍNIO ESMERALDINO!O Goiás voltou diferente para a segunda etapa. Os donos da casa se expuseram mais em campo e tiveram boas chances. Aos 4, Nicolas recebeu cruzamento de Maguinho, mas mandou para fora. O atacante apareceu novamente, aos 8, quando recebeu, dominou e bateu de canhota. No entanto, a bola foi por cima.
Os goianos seguiram na pressão. Aos 18, Vinicius mandou uma bomba da entrada da área. O goleiro Gustavo, porém, fez a defesa. Depois de tentativas de Luan e Pedro Raul, Nicolas, enfim, abriu o placar para o Goiás. Aos 27, Vinicius cruzou, e Nicolas cabeceou no cantinho para marcar. FICHA TÉCNICAGOIÁS X CRICIÚMA
Local: Serrinha, em Goiânia (GO)Data: 17/03/2022 - 21h30 (de Brasília)Público: 9.484 pagantesRenda: R$ 143.095,00Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)Assistentes: Assistente 1: Leirson Peng Martins (RS) e Fabrício Lima Baseggio (RS)Cartões amarelos: Nicolas (Goiás); Léo Costa, Lohan, Gustavo e Zé Marcos (Criciúma)Cartões vermelhos: -
GOLS: Nicolas (27'/2ºT) (1-0)GOIÁS (Técnico: Bruno Pivetti)
Tadeu; Maguinho (Apodi, aos 25'/2ºT), Caetano, Reynaldo e Artur (Danilo Barcelos, aos 0'/2ºT); Diego, Fellipe Bastos e Elvis (Pedro Raul, aos 17'/2ºT); Luan (Auremir, aos 31'/2ºT), Nicolas e Vinicius.
CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencati)
Gustavo; Claudinho (Renan Areias, aos 9'/2ºT), Rodrigo, Zé Marcos e Marcelo Hermes; Léo Costa (Lucas Xavier, aos 29'/2ºT), Arilson (Rômulo, aos 37'/2ºT), Marcos Serrato e Fellipe Mateus (Renan Bressan, aos 29'/2ºT); Rafael Bilu (Eduardo Melo, aos 37'/2ºT) e Lohan.