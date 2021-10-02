Goiás atropela, volta ao G4 da Série B e afunda o Vitória

>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSGOIÁS ABRE A CONTAGEM NO INÍCIO

Com a bola rolando, o time de Marcelo Cabo não queria saber de dar espaços ao Vitória. Porém, até meados dos 15 minutos, apesar de um certo equilíbrio, nenhuma equipe criou chances reais de gols, para alívio dos goleiros.

Embalado pelo tento, o meio-campista seguiu no jogo querendo mais. Sendo assim, momentos depois, aos 25, o camisa 7 voltou a balançar a rede adversária, desta vez marcando um golaço após limpar a marcação antes de finalizar com precisão.

Aumentando sua vantagem, os mandantes ainda viram o treinador do Vitória promover algumas trocas ainda na etapa inicial, colocando Fabinho e Bruno Oliveira nos lugares de Renan Luís e João Pedro, respectivamente. Mas as alterações não surtiram o efeito desejado. Até os acréscimos, o Goiás era quem pressionava mais, quase chegando ao terceiro com Elvis, que em cobrança de falta, acabou mandando na trave.

VITÓRIA TENTA REAGIR, MAS O SOFRE O TERCEIRO

Na esperança de conseguir arrancar, ao menos, um empate na segunda etapa, o Leão sabia que o único caminho era atacar. Apesar de encontrar espaços em seu campo de ataque, acabava errando as finalizações deixando o goleiro Tadeu sem muito serviço.

Até que aos 15 minutos, o time Esmeraldino voltou a atacar com força o que acabou surtindo efeito. Após cobrança de escanteio de Elvis, a bola viajou a área dos visitantes chegando até David Duarte, que subindo mais alto que a marcação, cabeceou bonito para aumentar o placar.

RETA FINAL DE CONFRONTO

Depois da pausa para reidratação, Wagner Lopes ainda arriscou suas últimas substituições. Porém, assim como foram as demais ao longo do jogo, acabaram não surtindo o efeito esperado.

Por outro lado, Marcelo Cabo, ao promover suas trocas, visou ganhar tempo. Com isso, apenas administrou o resultado até o apito final do árbitro decretando mais um triunfo do Goiás na Série B, mantendo-se vivo na briga por uma vaga na elite em 2022.

FICHA TÉCNICAGOIÁS 3x0 VITÓRIA

Data e horário: 02/10/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA-RJ)Assistentes: Luiz Claudio Regazone (CBF-RJ) e Lilian da Silva Fernandes Bruno (CBF-RJ)VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (CBF-RJ)

Cartões Amarelos: David Duarte, 39'/1ºT; Guilherme Rend, 1'/2ºT; Fernando Neto, 32'/2ºT; Dadá Belmonte, aos 34'/2ºT

Gols: Luan Dias, 17'/1ºT (1-0); Luan Dias, 25'/1ºT (2-0); David Duarte, 15'/2ºT (3-0)

GOIÁS: Tadeu; Apodi (Ivan, aos 38'/2ºT), David Duarte, Reynaldo e Hugo; Felipe Bastos, Dieguinho (Iago Mendonça, aos 38'/2ºT) e Elvis; Luan Dias (Dadá Belmonte, aos 24'/2ºT), Nicolas (Welliton, aos 24'/2ºT) e Alef Manga (Albano, aos 34'/2ºT).(Técnico: Marcelo Cabo)