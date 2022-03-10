Goiás atropela CRAC no segundo tempo e encaminha vaga no Goiano

Jogando fora de casa na noite desta quarta-feira (9), o Goiás foi fulminante no segundo tempo e venceu o CRAC por 3 a 0, pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Goiano de 2022. Pedro Raul (duas vezes) e Nicolas marcaram os gols do jogo em Catalão. O duelo foi encerrado aos 34 minutos da etapa final por conta de um apagão no estádio. Respeitado o tempo de espera, a arbitragem optou por dar como finalizado o confronto.
Agora, as equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (13), pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Goiano. O duelo acontece no estádio da Serrinha, às 16h.COMEÇO EQUILIBRADOOs primeiros movimentos em Catalão foram equilibrados. O CRAC tentou subir a marcação em alguns momentos e conseguiu incomodar a saída de bola do Goiás. Igor Vinícius, de longe, tentou um chute, mas Tadeu acabou fazendo a defesa.
Do outro lado, o Goiás respondeu com Pedro Raul, que chegou até a balançar a rede adversária. Contudo, no momento do passe de Vinícius, o atacante estava avançado e o impedimento foi marcado.
CHANCES CLARASA metade final do primeiro tempo continuou mostrando um jogo aberto, ainda que o Goiás tenha passado a dominar mais o tempo de posse de bola. Mesmo assim, quem voltou a assustar foi o CRAC, com Gabriel Perez parando em Tadeu.
A resposta do Goiás veio nos minutos finais. Aos 42 minutos, Nicolas recebeu cruzamento na área e testou no travessão. Pouco depois, o artilheiro teve mais uma oportunidade, mas foi travado na hora certa, levando o 0 a 0 para o intervalo.
DOIS DE UMA VEZSe não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo, o Goiás voltou com tudo na etapa final e marcou logo dois de uma vez. Aos 4 minutos, Vinícius fez boa jogada pela esquerda e serviu Pedro Raul, que só completou para as redes.
Enquanto a torcida ainda comemorava, o Esmeraldino aumentou a vantagem. Aos 9 minutos, Gabriel Perez derrubou Nicolas na área e a penalidade foi marcada. Na cobrança, o centroavante bateu forte no canto direito de Dida e fez o segundo.
MAIS UM DELEMesmo com a vantagem, o Goiás seguiu em cima do CRAC e visando aumentar o placar. Tudo ficou ainda mais fácil quando Magalhães derrubou Apodi e acabou expulso.
No minuto seguinte à expulsão, a vantagem foi aumentada. Em cobrança de falta, Fellipe Bastos encontrou Caio Vinícius. O meia ajeitou para Pedro Raul, que só teve o trabalho de completar para o gol e selar a vitória de 3 a 0.FICHA TÉCNICACRAC X GOIÁSLocal: Genervino da Fonseca, em Catalão (GO)Data e hora: 09/03/2022 - 19h30 (de Brasília)Árbitro: Eduardo Tomaz (GO)Assistentes: Adriano Mendes (GO) e Alexandre Amaral (GO)Cartões amarelos: Fellipe Bastos, Artur (Goiás)Cartões vermelhos: Magalhães (CRAC)
GOLS: Pedro Raul (4'/2°T) (0-1), Nicolas (10'/2°T) (0-2), Pedro Raul (28'/2°T) (0-3)
CRAC (Técnico: Wilson Gottardo)Dida; Duda, Gabriel Perez, Cambuci e Magalhães; Marquinhos Bento, Igor Caetano, Mauricio e Igor Vinicius (Eduardo, aos 30'/2°T); Kayron e Janderson (João Victor, aos 22'/2°T).
GOIÁS (Técnico: Bruno Pivetti)
Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo (Da Silva, aos 24'/2°T) e Artur; Caio Vinícius, Fellipe Bastos e Vinícius (Diego, aos 30'/2°T); Nicolas (Elvis, aos 30'/2°T), Pedro Raul e Luan (Apodi, aos 22'/2°T).