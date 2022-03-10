futebol

Goiás atropela CRAC no segundo tempo e encaminha vaga no Goiano

Partida foi encerrada após um apagão acontecer no estádio Genervino da Fonseca, em Catalão...
LanceNet

09 mar 2022 às 21:49

Publicado em 09 de Março de 2022 às 21:49

Jogando fora de casa na noite desta quarta-feira (9), o Goiás foi fulminante no segundo tempo e venceu o CRAC por 3 a 0, pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Goiano de 2022. Pedro Raul (duas vezes) e Nicolas marcaram os gols do jogo em Catalão. O duelo foi encerrado aos 34 minutos da etapa final por conta de um apagão no estádio. Respeitado o tempo de espera, a arbitragem optou por dar como finalizado o confronto.
Agora, as equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (13), pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Goiano. O duelo acontece no estádio da Serrinha, às 16h.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCOMEÇO EQUILIBRADOOs primeiros movimentos em Catalão foram equilibrados. O CRAC tentou subir a marcação em alguns momentos e conseguiu incomodar a saída de bola do Goiás. Igor Vinícius, de longe, tentou um chute, mas Tadeu acabou fazendo a defesa.
Do outro lado, o Goiás respondeu com Pedro Raul, que chegou até a balançar a rede adversária. Contudo, no momento do passe de Vinícius, o atacante estava avançado e o impedimento foi marcado.
CHANCES CLARASA metade final do primeiro tempo continuou mostrando um jogo aberto, ainda que o Goiás tenha passado a dominar mais o tempo de posse de bola. Mesmo assim, quem voltou a assustar foi o CRAC, com Gabriel Perez parando em Tadeu.
A resposta do Goiás veio nos minutos finais. Aos 42 minutos, Nicolas recebeu cruzamento na área e testou no travessão. Pouco depois, o artilheiro teve mais uma oportunidade, mas foi travado na hora certa, levando o 0 a 0 para o intervalo.
DOIS DE UMA VEZSe não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo, o Goiás voltou com tudo na etapa final e marcou logo dois de uma vez. Aos 4 minutos, Vinícius fez boa jogada pela esquerda e serviu Pedro Raul, que só completou para as redes.
Enquanto a torcida ainda comemorava, o Esmeraldino aumentou a vantagem. Aos 9 minutos, Gabriel Perez derrubou Nicolas na área e a penalidade foi marcada. Na cobrança, o centroavante bateu forte no canto direito de Dida e fez o segundo.
MAIS UM DELEMesmo com a vantagem, o Goiás seguiu em cima do CRAC e visando aumentar o placar. Tudo ficou ainda mais fácil quando Magalhães derrubou Apodi e acabou expulso.
No minuto seguinte à expulsão, a vantagem foi aumentada. Em cobrança de falta, Fellipe Bastos encontrou Caio Vinícius. O meia ajeitou para Pedro Raul, que só teve o trabalho de completar para o gol e selar a vitória de 3 a 0.FICHA TÉCNICACRAC X GOIÁS​​​​​Local: Genervino da Fonseca, em Catalão (GO)Data e hora: 09/03/2022 - 19h30 (de Brasília)Árbitro: Eduardo Tomaz (GO)Assistentes: Adriano Mendes (GO) e Alexandre Amaral (GO)​Cartões amarelos: Fellipe Bastos, Artur (Goiás)Cartões vermelhos: Magalhães (CRAC)
GOLS: Pedro Raul (4'/2°T) (0-1), Nicolas (10'/2°T) (0-2), Pedro Raul (28'/2°T) (0-3)
CRAC (Técnico: Wilson Gottardo)​Dida; Duda, Gabriel Perez, Cambuci e Magalhães; Marquinhos Bento, Igor Caetano, Mauricio e Igor Vinicius (Eduardo, aos 30'/2°T); Kayron e Janderson (João Victor, aos 22'/2°T).
GOIÁS (Técnico: Bruno Pivetti)
Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo (Da Silva, aos 24'/2°T) e Artur; Caio Vinícius, Fellipe Bastos e Vinícius (Diego, aos 30'/2°T); Nicolas (Elvis, aos 30'/2°T), Pedro Raul e Luan (Apodi, aos 22'/2°T).
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares
Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

