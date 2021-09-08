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futebol

Goiás apresenta Welliton que enche de elogios o clube em seu retorno

Atleta que esteve fora do país desde 2013 retorna ao Esmeraldino para sequência da Série B
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Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 17:34

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2021 às 17:34
Crédito: Atleta voltou ao Esmeraldino depois de 14 anos (Divulgação/Goiás
O atacante Welliton é o novo reforço do Goiás para a continuidade da Série B. O jogador que defendeu recentemente o Sharjah FC, um dos principais clubes dos Emirados Árabes Unidos e que marcou 18 gols em 29 partidas, foi anunciado pelas redes sociais do Esmeraldino.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDesde 2013 fora do Brasil quando defendeu o São Paulo, o jogador chega depois de uma passagem de mais de quatro anos pelo país do Oriente Médio. Por lá, defendeu as cores do Sharjah em três temporadas e também o Al Wasl em 2019/2020.
Welliton também acumula passagens pelo futebol europeu, quando passou por Turquia, Espanha e Rússia. Tendo maior destaque, nesse período, quando jogou pelo Spartak Moscou.
Em sua reapresentação no Goiás, o sentimento de alegria e gratidão por estar retornando ao clube formador ficaram bastante latentes na entrevista coletiva do atleta atualmente com 34 anos de idade:
- Uma felicidade imensa estar vestindo esta camisa novamente, um clube que me projetou para o futebol, sou muito grato por tudo que o Goiás fez por mim. o Goiás foi o clube que me ajudou muito a virar jogador, crescer como homem e como ser humano.

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