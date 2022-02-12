Goiás anuncia a contratação de Luan, ex-Atlético-MG

Antes mesmo da bolar rolar na partida diante do Goianésia, pelo Campeonato Goiano, o Goiás anunciou a contratação do atacante Luan, campeão da Libertadores pelo Atlético-MG e que estava no futebol japonês desde 2019, atuando pelo V-Varen Nagasaki.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNas redes sociais, o jogador de 31 anos de idade fez questão de mencionar o sentimento de gratidão e carinho sentido pela oficialização do negócio que já havia sido indicado como de acerto avançado na última semana. Aos 31 anos de idade, o atacante que viveu momentos gloriosos pelo Atlético entre 2013 e 2019 teve uma passagem discreta pelo futebol do Japão em relação aos números gerais no período de dois anos. Foram 49 jogos disputados entre Copa do Imperador e da segunda divisão do Campeonato Japonês com sete gols marcados e três assistências.