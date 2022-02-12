Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Goiás anuncia a contratação de Luan, ex-Atlético-MG

Atacante que estava no Japão comemorou a chegada ao novo clube: "Meu coração agora é verde"...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 18:00
Antes mesmo da bolar rolar na partida diante do Goianésia, pelo Campeonato Goiano, o Goiás anunciou a contratação do atacante Luan, campeão da Libertadores pelo Atlético-MG e que estava no futebol japonês desde 2019, atuando pelo V-Varen Nagasaki.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNas redes sociais, o jogador de 31 anos de idade fez questão de mencionar o sentimento de gratidão e carinho sentido pela oficialização do negócio que já havia sido indicado como de acerto avançado na última semana. Aos 31 anos de idade, o atacante que viveu momentos gloriosos pelo Atlético entre 2013 e 2019 teve uma passagem discreta pelo futebol do Japão em relação aos números gerais no período de dois anos. Foram 49 jogos disputados entre Copa do Imperador e da segunda divisão do Campeonato Japonês com sete gols marcados e três assistências.
Além do clube de Minas Gerais, Luan tem no currículo passagens no futebol brasileiro por Atlético Sorocaba, Comercial e Ponte Preta.
Crédito: Divulgação/Goiás

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 receitas com mandioca para um almoço saudável e prático
Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus
Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados