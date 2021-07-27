Goiânia recebe pela primeira vez disputa entre goleiros amadores

Pela primeira vez, Goiânia receberá uma etapa do GOL A GOL POKER, evento que testa as habilidades de goleiros e artilheiros com disputas de finalizações e defesas valendo prêmios. A competição, organizada pela marca de material esportivo Poker, será realizada no dia 29 de agosto, no Estádio do Campinas FC, na Vila Santa Helena, a partir das 9h.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Em Goiânia, o GOL A GOL terá a categoria Força Livre, para participantes a partir dos 16 anos. Além de troféus e medalhas, os três primeiros colocados receberão prêmios oferecidos pela Poker. As inscrições são limitadas e podem ser feitas no site oficial do evento até 15 de agosto ou enquanto houver vagas. São três opções: somente participação (R$ 70) ou com direito a uma luva de goleiro semi-profissional (R$ 140) ou luva profissional (R$ 180).
Os resultados em Goiânia contarão pontos para o ranking da temporada, novidade do GOL A GOL em 2021. Os dois melhores do circuito estarão classificados para a grande final, valendo um ano de patrocínio de produtos Poker para goleiros ao longo de 2022.
Em 2021, já foram realizadas as etapas de Camaquã (RS), Jaraguá do Sul (SC), São Paulo (SP) e Montenegro (RS). As próximas serão disputadas em Porto Alegre (RS), Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Santa Maria (RS), Chapecó (SC), Passo Fundo (RS), São Paulo (SP) e Curitiba (PR). A grande final está programada para 27 e 28 de novembro, em Porto Alegre (RS).