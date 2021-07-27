Goiânia recebe pela primeira vez disputa entre goleiros amadores

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Pela primeira vez, Goiânia receberá uma etapa do GOL A GOL POKER, evento que testa as habilidades de goleiros e artilheiros com disputas de finalizações e defesas valendo prêmios. A competição, organizada pela marca de material esportivo Poker, será realizada no dia 29 de agosto, no Estádio do Campinas FC, na Vila Santa Helena, a partir das 9h.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em Goiânia, o GOL A GOL terá a categoria Força Livre, para participantes a partir dos 16 anos. Além de troféus e medalhas, os três primeiros colocados receberão prêmios oferecidos pela Poker. As inscrições são limitadas e podem ser feitas no site oficial do evento até 15 de agosto ou enquanto houver vagas. São três opções: somente participação (R$ 70) ou com direito a uma luva de goleiro semi-profissional (R$ 140) ou luva profissional (R$ 180).

Os resultados em Goiânia contarão pontos para o ranking da temporada, novidade do GOL A GOL em 2021. Os dois melhores do circuito estarão classificados para a grande final, valendo um ano de patrocínio de produtos Poker para goleiros ao longo de 2022.