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futebol

Goianão: Atlético-GO atropela Goiás e Vila Nova-GO abre vantagem nas quartas

Quartas de final foi iniciada neste domingo e três vitórias elásticas chamaram a atenção...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 18:30

LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2021 às 18:30
Crédito: Divulgação/Atlético-GO
Foi dada a largada nas quartas de final do Campeonato Goianiense. Neste domingo, quatro duelos agitaram o estado, entre eles, o clássico Atlético-GO e Goiás. Confira abaixo um resumo dos jogos:
Iporá x Grêmio Anápolis
No Ferreirão, Iporá e Grêmio Anápolis bem que tentaram, mas o confronto não saiu do zero e está em aberto uma vaga entre os quatro melhores da competição.
Jataiense x Aparecidense
No Arapucão, o Aparecidense não tomou conhecimento do adversário e construiu a sua vitória por 3 a 0 com gols de Matheus e Alex Henrique (2).
Anápolis x Vila Nova-GO
No Jonas Duarte, o Vila Nova não perdoou o seu adversário. Com gols de Arthur Rezende (2) e Rafael Donato, o Tigre venceu por 3 a 0 e agora joga por empate ou derrota de até dois gols. Goiás x Atlético-GO
Na Serrinha, o Atlético-GO mostrou o seu favoritismo contra o Goiás. João Paulo abriu o placar na etapa inicial e o Dragão confirmou a sua vitória através de Arthur Gomes e Janderson.

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