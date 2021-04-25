Goianão: Atlético-GO atropela Goiás e Vila Nova-GO abre vantagem nas quartas

Foi dada a largada nas quartas de final do Campeonato Goianiense. Neste domingo, quatro duelos agitaram o estado, entre eles, o clássico Atlético-GO e Goiás. Confira abaixo um resumo dos jogos:
Iporá x Grêmio Anápolis
No Ferreirão, Iporá e Grêmio Anápolis bem que tentaram, mas o confronto não saiu do zero e está em aberto uma vaga entre os quatro melhores da competição.
Jataiense x Aparecidense
No Arapucão, o Aparecidense não tomou conhecimento do adversário e construiu a sua vitória por 3 a 0 com gols de Matheus e Alex Henrique (2).
Anápolis x Vila Nova-GO
No Jonas Duarte, o Vila Nova não perdoou o seu adversário. Com gols de Arthur Rezende (2) e Rafael Donato, o Tigre venceu por 3 a 0 e agora joga por empate ou derrota de até dois gols. Goiás x Atlético-GO
Na Serrinha, o Atlético-GO mostrou o seu favoritismo contra o Goiás. João Paulo abriu o placar na etapa inicial e o Dragão confirmou a sua vitória através de Arthur Gomes e Janderson.