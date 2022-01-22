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Godín comenta conversa com Lugano antes de fechar com o Galo: 'Foi mais um que me empurrou para vir'

O zagueiro, titular em três Copas do Mundo e novo reforço do Atlético-MG, falou do conselho recebido pelo ex-colega de seleção uruguaia...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2022 às 19:16

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 19:16

O zagueiro uruguaio Diego Godin já está trabalhando no Atlético-MG e parece já estar bem à vontade com os companheiros do clube. Em um trote para os “novatos”, Godin imitou um lobo, mostrando que tem bom humor. Além do talento de imitador, o defensor revelou que teve o conselho de Diego Lugano, seu ex-companheiro de seleção para acertar com o Galo. Godin disse que foi mais “um a empurrar ele para tomar a decisão de jogar no alvinegro”. Confira o novo xerife do Atlético em seu momento lobo e sua fala sobre a vinda para o time mineiro nos vídeos da matéria. Godin vai reforçar a defesa alvinegra até o fim da temporada 2022-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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