Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gnabry volta ao Bayern após Covid-19 e fica à disposição para Champions

Teste do jogador se tratou de um falso positivo e atleta viaja para a Rússia, onde Bayern enfrenta o Lokomotiv Moscou, pela Liga dos Campeões, nesta terça-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2020 às 16:03

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 16:03

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
O atacante Serge Gnabry será reforço para o técnico Hansi Flick na partida do Bayern de Munique contra o Lokomotiv Moscou, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões. O clube alemão informou que o teste positivo para a Covid-19 que o jogador realizou na última semana se tratava de um "falso positivo".Gnabry foi diagnosticado com o novo coronavírus na última terça-feira, véspera do duelo contra o Atlético de Madrid, também pela Liga dos Campeões, e prontamente entrou em isolamento. No entanto, de acordo com a equipe bávara, o atleta realizou novos exames diários, que apresentaram resultado negativo.
Com a liberação por parte do departamento médico, o jogador se juntou aos demais companheiros e viajou à capital russa para o jogo na competição continental.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados