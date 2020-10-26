Gnabry volta ao Bayern após Covid-19 e fica à disposição para Champions

O atacante Serge Gnabry será reforço para o técnico Hansi Flick na partida do Bayern de Munique contra o Lokomotiv Moscou, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões. O clube alemão informou que o teste positivo para a Covid-19 que o jogador realizou na última semana se tratava de um "falso positivo".Gnabry foi diagnosticado com o novo coronavírus na última terça-feira, véspera do duelo contra o Atlético de Madrid, também pela Liga dos Campeões, e prontamente entrou em isolamento. No entanto, de acordo com a equipe bávara, o atleta realizou novos exames diários, que apresentaram resultado negativo.