Gnabry testa positivo para a Covid-19 e desfalca o Bayern de Munique

O Bayern de Munique confirmou nesta terça-feira que o atacante Serge Gnabry testou positivo para a Covid-19 e que se tornará desfalque. Segundo o clube alemão, o jogador está assintomático e já está cumprindo isolamento em sua casa.Desta forma, Gnabry se torna desfalque para a estreia do Bayern de Munique na Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, contra o Atlético de Madrid, da Espanha.
O atual campeão europeu inicia a defesa pelo bicampeonato em casa. A bola rola às 16h (de Brasília) na Allianz Arena.