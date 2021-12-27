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Globe Soccer Awards: Mbappé é eleito melhor do mundo, e Ronaldinho recebe premiação por carreira

Atacante francês de 23 anos desbancou craques como Lionel Messi e Robert Lewandowski...
LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2021 às 16:20

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 16:20

Craque do Paris Saint-Germain e da seleção francesa, o atacante Kyllian Mbappé foi eleito o melhor jogador do mundo em 2021 pela 'Globe Soccer Awards'. A tradicional premiação que ocorre em Dubai escolheu o atleta acima de outras estrelas como Lionel Messi e Robert Lewandowski.
+ Jorge Jesus está chateado com dirigentes do Flamengo, afirma jornal – É um grande prazer estar aqui, rodeado de grandes lendas e figuras do futebol. Quero agradecer aos que acreditaram em mim, minha família, os que me ajudaram a melhorar. A minha seleção e o meu clube. Quero escrever a história do futebol e trabalho para isso - disse Mbappé.
+ Inglês: Com início de gala e pressão na etapa final, Manchester City bate o Leicester e vence nono jogo seguido
No futebol feminino, a vencedora foi Alexia Putellas, do Barcelona, que também venceu a 'Bola de Ouro', da France Football. O evento também premiou Ronaldinho Gaúcho em reconhecimento a carreira do ex-meia brasileiro. O maior vencedor da premiação, que ocorre desde 2011, é Cristiano Ronaldo.
Crédito: MbappééeleitomelhorjogadordomundopelaGlobeSoccer(Foto:LOICVENANCE/AFP

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