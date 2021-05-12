Gledson sobre duelo do Avaí contra o Brusque: 'Só a vitória nos interessa'

Crédito: Leandro Boeira/Avaí

Após empatar em casa diante do Brusque, o Avaí trabalha firme para o confronto da próxima semana e precisa da vitória para sair com a vaga na final.

Dentro do elenco, o goleiro Gledson falou sobre a concentração do time e deixou claro que, o trabalho é realizado para o Leão sair de campo com a classificação.

‘São duas semanas de preparação para a gente corrigir aquilo que estávamos pecando. Vamos trabalhar bastante finalização e aprimorar ainda mais o setor defensivo para buscar a vitória diante do Brusque. O mais importante é focar no trabalho, tentar corrigir nossas deficiências e melhorar o que já estava sendo bem feito. Sabemos que será difícil, mas só a vitória nos interessa’, declarou.