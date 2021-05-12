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futebol

Gledson sobre duelo do Avaí contra o Brusque: 'Só a vitória nos interessa'

Após o empate no primeiro confronto, o Leão só chega na decisão se vencer o Brusque...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 15:26

LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 15:26
Crédito: Leandro Boeira/Avaí
Após empatar em casa diante do Brusque, o Avaí trabalha firme para o confronto da próxima semana e precisa da vitória para sair com a vaga na final.
Dentro do elenco, o goleiro Gledson falou sobre a concentração do time e deixou claro que, o trabalho é realizado para o Leão sair de campo com a classificação.
‘São duas semanas de preparação para a gente corrigir aquilo que estávamos pecando. Vamos trabalhar bastante finalização e aprimorar ainda mais o setor defensivo para buscar a vitória diante do Brusque. O mais importante é focar no trabalho, tentar corrigir nossas deficiências e melhorar o que já estava sendo bem feito. Sabemos que será difícil, mas só a vitória nos interessa’, declarou.
Por conta do empate, o Avaí só chega à decisão em caso de vitória em cima do Brusque.

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