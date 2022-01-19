Glédson ostenta recorde histórico de invencibilidade desde a fundação da Ressacada

Próximo da estreia no Campeonato Catarinense, a equipe do Avaí se prepara para o início da temporada de 2022. O time estreia no estadual contra a equipe do Marcílio Dias, no domingo (23), às 16h (de Brasília) em confronto que terá um gosto especial para o goleiro Glédson.

Isso porque o jogador é detentor de um recorde no clube conquistado no Campeonato Catarinense de 2021: o de maior minutagem sem sofrer um gol. Ao todo, foram 834 minutos sem ser vazado, uma marca que não foi alcançada por nenhum arqueiro do clube desde a fundação do Estádio da Ressacada, casa do time Azzura, em 1983.>Agora no TikTok! Confira o novo canal do LANCE!Titular em todos os 59 jogos do Avaí em toda temporada, Glédson levou um gol no empate contra o Próspera, no dia 28 de março, no empate por 1 a 1 em partida válida pelo Campeonato Catarinense. Depois disso, o arqueiro só foi vazado exatamento um mês depois, também contra o Próspera. Naquela ocasião, aliás, o Avaí saiu vencedor pelo placar de 2 a 1.

Vale ressaltar que, durante este tempo, também está incluído um jogo contra o Cascavel CR, pela Copa do Brasil, no qual o clube catarinense também saiu vitorioso, 2 a 0.

Recentemente, após ter sido peça importante da campanha do acesso do clube para a Série A do Campeonato Brasileiro, o goleiro teve seu vínculo renovado com o Avaí até o final de novembro deste ano.

Antes de estrear pelo estadual, o Leão terá pela frente o clássico contra o Figueirense, campeão da Copa SC de 2021, em duelo que vale a Recopa Catarinense. A partida ocorre na próxima quinta (20), na Ressacada, às 20h30.