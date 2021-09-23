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futebol

Glédson mostra números expressivos na temporada 2021 pelo Avaí

Goleiro possui uma das melhores médias entre todos da posição nas séries A e B do Campeonato Brasileiro
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LanceNet

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Publicado em 

23 set 2021 às 14:27

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 14:27

Crédito: Gledson é o dono absoluto da posição no time Azzurra (Gustavo Medeiros
Firme na briga pelo G4, o Avaí é o atual sexto colocado na Série B do Brasileirão com 40 pontos em 25 jogos (quatro atrás do CRB, primeiro clube dentro da zona do acesso) tendo como grande suporte a segurança na defesa.
Tendo a terceira meta menos vazada do campeonato, muito do mérito da campanha avaiana passa pelas mãos de Glédson, goleiro que não apenas é titular como também atuou em todos os jogos do clube na temporada.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO arqueiro soma um total de 46 jogos em 2021, sendo o atleta da posição que mais atuou no ano ao lado de Éverson, do Atlético-MG. Glédson também é o segundo melhor goleiro com melhor média de gols sofridos na temporada (0,63), em estatística que leva em consideração somente arqueiros com mais de 14 jogos entre aqueles que jogaram as séries A e B deste ano.
Além disso, outros dados chamam a atenção. Glédson tem a terceira melhor média de gols sofridos por jogo na Série B (0,76) além de ser o goleiro com mais jogos sem sofrer gols (12), junto com Tadeu, do Goiás.
Também é o segundo da posição que menos concedeu gols por jogo (0,8), ao lado de outros cinco goleiros, e também é o quarto no quesito porcentagem de defesas com reflexos, tendo defendido 56,25% dos chutes dessa forma.
A próxima oportunidade que o jogador de 38 anos de idade colocará à prova sua grande fase será no próximo sábado (25) onde o time Azzurra fará um duelo de suma importância para suas pretensões na Série B visitando o CRB em Maceió.

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