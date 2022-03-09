Glédson distribui agradecimentos ao atingir marca expressiva na carreira

O goleiro Glédson completou 18 anos da estreia como atleta profissional na última terça-feira (8). A primeira partida realizada pelo jogador atualmente com 39 anos idade foi pelo Ecus Suzano. no dia 8 de março de 2004, quando a equipe venceu o Velo Clube pelo placar de 3 a 1 em jogo válido pela Segunda Divisão do Campeonato Paulista.>Saiba de todos os resultados com o aplicativo do LANCE!Por meio das redes sociais, o experiente jogador falou sobre essa marca e deixou inúmeros agradecimentos a familiares e outros companheiros de profissão:

- Data muito especial e marcante para mim. Há 18 anos eu realizava o sonho de atuar pela primeira vez como atleta profissional. Todos sabem que chegar nesse nível não é nada fácil, mas sempre corri e lutei atrás do meu sonho e hoje posso dizer que sou extremamente realizado profissionalmente. Muito obrigado futebol por tudo o que você me proporcionou. A história não para por aqui. Um agradecimento especial também a todos os meus familiares, amigos e torcedores que me incentivaram durante toda essa trajetória!

Glédson teve passagem por 13 times no total e somou cinco títulos na carreira, além de ter conquistado dois acessos para a elite do futebol brasileiro: um pelo Náutico, em 2011, e outro pelo Avaí em 2021.

Na temporada passada, o goleiro foi peça fundamental do Leão na campanha que consagrou também o time campeão do Catarinense, sendo ele o goleiro menos vazado do torneio. O experiente atleta jogou todas as 59 partidas do time na temporada, sendo o terceiro com mais participações em todo o Brasil.

Apesar de ainda não ter atuado nesta temporada, o goleiro, que teve seu vínculo renovado com o clube até novembro de 2022, segue sendo considerado um dos líderes do plantel.