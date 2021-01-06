Glédson confia no acesso do Avaí na Série B

Crédito: Leandro Boeira/Avaí

O clima dentro do Avaí é de decisão. Com 44 pontos e na 9ª colocação da Série B, o Leão ainda sonha com o acesso e sabe que não pode mais desperdiçar nenhuma oportunidade.

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Com seis jogos em disputa e oito pontos do G4, o goleiro Glédson aposta que o time catarinense tem tudo para encerrar entre os quatro melhores.

‘Sabemos das dificuldades nesses seis últimos jogos, mas temos obrigação de ganhar esses jogos, pois sonhamos e acreditamos no acesso. Estamos batalhando muito. Temos totais condições, mas ir em busca do acesso jogo a jogo. O Brasil-RS vem de uma boa sequência, mas a expectativa é ir lá e conquistar um bom resultado’, declarou.

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