Glédson comemora renovação de contrato com o Avaí

Por meio das redes sociais, o Avaí publicou a renovação de contrato de três atletas que tiveram participação direta na temporada do clube. Um deles o goleiro Glédson, que atuou em todas as 59 partidas do time em 2021. O jogador falou sobre o novo vínculo.

'Fiquei muito feliz com a renovação. Isso é fruto de um trabalho árduo que já vem desde 2019, mas claro que o ano de 2021 foi especial. Consegui jogar todos os jogos da temporada e pude ajudar o Avaí a alcançar os principais objetivos traçados no início da temporada. Fico honrado por a diretoria nova ter reconhecido esse bom trabalho. Motivo de mais felicidade ainda de saber que esse ano teremos um desafio grande que é a Série A do Campeonato Brasileiro. Sabemos da dificuldade dessa competição, um dos campeonatos mais competitivos do mundo e a expectativa é de fazermos um grande trabalho para mantermos o time na elite do futebol brasileiro', disse o jogador.

Em 2021, o atleta foi o eleito o goleiro menos vazado do Campeonato Catarinense, ao qual o Avaí foi campeão. Pela Série B, Glédson foi o terceiro da posição com mais jogos sem sofrer gols, contabilizando um total de 15 partidas. Essa também foi a segunda vez que o experiente goleiro de 38 anos conquista um acesso para a elite do futebol brasileiro na carreira. A primeira vez havia acontecido em 2011 quando atuava pelo Náutico. O goleiro também falou sobre a importância de manter outros atletas experientes no elenco.

'É bom saber que outros atletas também renovaram seus contratos. Bruno Silva, Betão e Jean Cléber, além de outros companheiros. Manter a espinha-dorsal para você continuar seguir um trabalho em outra temporada é fundamental pois ajuda muito na adaptação. Diferente quando você inicia um trabalho do zero. Temos jogadores competitivos que demonstraram muita garra e entrega em 2021 e também, claro, esperamos contar com os companheiros que chegarem para que possamos fazer uma equipe ainda mais forte em 2022', revelou.