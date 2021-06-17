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Gledson celebra primeira vitória do Avaí na Série B: 'Nosso objetivo é o acesso'

Goleiro valorizou triunfo da última quarta-feira (16) sobre o Vasco, em São Janurário, pelo placar de 2 a 0
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LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 11:18

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 11:18

Crédito: Arqueiro disputa a sua quinta edição de Série B (Leandro Boeira/Avai F.C
A equipe do Avaí conquistou o seu primeiro triunfo na Série B do Campeonato Brasileiro com o fundamental resultado de 2 a 0 contra o Vasco, dentro do São Januário, na noite desta quarta-feira (16). O resultado fez o Leão da Ressacada sair da lanterna do torneio direto para a 13ª colocação, com quatro pontos em quatro jogos.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Após o apito final, o goleiro Gledson falou sobre a importância do resultado potencializado tanto pelo adversário superado bem como pensando no objetivo principal da equipe na Série B:
- Importante demais essa vitória. Sabemos que ganhamos de um time de camisa que tem uma história no cenário nacional e mundial. Então é de fundamental importância para o nosso crescimento na competição. Nós estávamos lá na lanterna, e sabendo da equipe qualificada que temos, não poderíamos estar lá na zona. Hoje demos um pontapé inicial rumo o nosso objetivo que é o acesso.
Titular e importante nesta conquista do Avaí, Gledson fez sua 25ª partida pelo clube nesta temporada. O atleta foi eleito o melhor em sua posição do Campeonato Catarinense de 2021, vencido pelo Leão da Ilha, e, de quebra, foi o goleiro menos vazado do estadual, com apenas seis gols sofridos em 17 jogos.
Essa é a quinta edição de Série B disputada por Gledson que, em 2011, conquistou o acesso para a elite do futebol brasileiro quando defendia a equipe do Náutico.

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