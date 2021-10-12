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futebol

Glédson acredita em jogo complicado diante do Confiança

Goleiro do Leão espera dificuldade no jogo marcado para o fim de semana...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 13:54

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 13:54

Crédito: Arqueiro disputa a sua quinta edição de Série B (Leandro Boeira/Avai F.C
Na briga pelo acesso, o Avaí trabalha forte sob o comando de Claudinei Oliveira para manter o seu lugar dentro do G-4.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No fim de semana, o adversário é o Confiança, que luta para escapar do rebaixamento. Apesar do momento difícil do rival, o goleiro Glédson acredita que o Azulão vai tentar complicar para o Leão.
‘Temos uma reta muito importante, temos que nos preparar bem essa semana, focar no treinamento. Temos um jogo no sábado, sabemos que é um time que está na zona de rebaixamento, mas é um time que tem complicado a vida dos adversários. Vamos lá pra somar pontos. Se conseguirmos a vitória, vamos nos manter no G-4, que é o maior objetivo ao final da competição’, afirmou.
Com 28 jogos disputados, o Avaí aparece na 3ª colocação da Série B, com 50 pontos. O Confiança, próximo adversário, aparece na penúltima colocação, com 25 pontos.

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