Glédson acredita em jogo complicado diante do Confiança

Crédito: Arqueiro disputa a sua quinta edição de Série B (Leandro Boeira/Avai F.C

Na briga pelo acesso, o Avaí trabalha forte sob o comando de Claudinei Oliveira para manter o seu lugar dentro do G-4.

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No fim de semana, o adversário é o Confiança, que luta para escapar do rebaixamento. Apesar do momento difícil do rival, o goleiro Glédson acredita que o Azulão vai tentar complicar para o Leão.

‘Temos uma reta muito importante, temos que nos preparar bem essa semana, focar no treinamento. Temos um jogo no sábado, sabemos que é um time que está na zona de rebaixamento, mas é um time que tem complicado a vida dos adversários. Vamos lá pra somar pontos. Se conseguirmos a vitória, vamos nos manter no G-4, que é o maior objetivo ao final da competição’, afirmou.