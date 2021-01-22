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Gláucio Carvalho contrai Covid-19 e não comanda o Botafogo na final da Série A2 do Brasileiro feminino

Treinador está bem, apresentando sintomas leves, mas terá de dar lugar ao preparador físico Paulo Neves no confronto com o Napoli, em Santa Catarina...

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 19:01

LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2021 às 19:01
Crédito: Reprodução/Botafogo TV
O Botafogo terá uma baixa para o jogo de ida na final da Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino. Na tarde desta sexta-feira, foi confirmado que o técnico Gláucio Carvalho foi diagnosticado com Covid-19 e não comandará a equipe contra o Napoli-SC, em Santa Catarina. A informação foi divulgada inicialmente pelo "GE".
> É a hora da base do Botafogo? Veja quem já teve chance com Eduardo Barroca
Mesmo bem e apresentando sintomas leves, o comandante terá de ver a partida das Gloriosas em casa. Caberá ao preparador físico Paulo Neves ficar à frente da equipe. Além do treinador, a coordenadora de futebol feminino, Rose de Sá, também está infectada.
> Botafogo sai dessa no Brasileirão? Faça a simulação!
O confronto de ida da decisão será realizado neste domingo, às 16h. Já no dia 31, acontecerá a partida de volta, no Nilton Santos.

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