Gláucio Carvalho contrai Covid-19 e não comanda o Botafogo na final da Série A2 do Brasileiro feminino

O Botafogo terá uma baixa para o jogo de ida na final da Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino. Na tarde desta sexta-feira, foi confirmado que o técnico Gláucio Carvalho foi diagnosticado com Covid-19 e não comandará a equipe contra o Napoli-SC, em Santa Catarina. A informação foi divulgada inicialmente pelo "GE".
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Mesmo bem e apresentando sintomas leves, o comandante terá de ver a partida das Gloriosas em casa. Caberá ao preparador físico Paulo Neves ficar à frente da equipe. Além do treinador, a coordenadora de futebol feminino, Rose de Sá, também está infectada.
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O confronto de ida da decisão será realizado neste domingo, às 16h. Já no dia 31, acontecerá a partida de volta, no Nilton Santos.