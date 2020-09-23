Glaucia faz um hat-trick, e São Paulo goleia o Audax em Cotia: 4 a 0

Crédito: Glaucia foi o nome do jogo com três gols diante do Audax, em Cotia (Reprodução/Twitter

O São Paulo não tomou conhecimento do Audax na tarde desta quarta-feira. Em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe feminina do Tricolor atropelou a equipe de Osasco e venceu, por 4 a 0. O destaque da partida foi a atacante Glaucia, autora de três gols. Thais Regina fechou a conta em Cotia.

O Brasileirão ficou parado por mais de uma semana devido ao período de treinamento da Seleção Brasileira na Granja Comary. Nesta semana, a competição retornou e o São Paulo voltou a somar pontos. A equipe do Morumbi alcançou sua quinta vitória no torneio nacional e entrou no grupo dos oito primeiros colocados, que garante vaga no mata-mata.

Jogando em Cotia, o Tricolor não tomou conhecimento do Audax - equipe que luta para sair das últimas posições da tabela. Logo aos nove minutos do primeiro tempo, Glaucia abriu o placar e colocou a equipe da casa em vantagem. Antes da ida para o intervalo, o São Paulo já vencia por 3 a 0. No segundo tempo, a equipe fechou a conta e sacramentou a tarde de luxo da atacante Glaucia.A vitória em Cotia coloca o São Paulo no grupo dos oito primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. A equipe do Morumbi chegou aos 17 pontos, com 57% de aproveitamento na competição. A rodada ainda não terminou e, portanto, é possível que o Tricolor perca posições na tabela.