Glaucia comemora título do São Paulo e brinca: 'Não tem preço fazer festa na casa do adversário'

O time feminino do São Paulo venceu o Brasil Ladies Cup ao vencer o Santos por 3 a 2. O Allianz Parque, casa do Palmeiras, foi o palco da decisão. Artilheira da temporada com 12 gols, Glaucia celebrou a conquista do Tricolor e também provocou o rival. Lesionada, ela ficou fora da final. - Eles [torcedores] têm um carinho muito grande por futebol feminino. Quando acabou o jogo fomos lá bater palmas, eles merecem. Também não tem coisa melhor fazer festa na casa do nosso adversário - brincou, em entrevista ao SporTV.Naná, que marcou o segundo gol do São Paulo, também celebrou a conquista. No lance do gol, a atleta acertou o travessão antes de pegar o rebote e completar para o gol.