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Glaucia comemora título do São Paulo e brinca: 'Não tem preço fazer festa na casa do adversário'

Tricolor venceu o Santos na decisão do Brasil Ladies Cup, no Allianz Parque...
LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2021 às 18:40

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 18:40

O time feminino do São Paulo venceu o Brasil Ladies Cup ao vencer o Santos por 3 a 2. O Allianz Parque, casa do Palmeiras, foi o palco da decisão. Artilheira da temporada com 12 gols, Glaucia celebrou a conquista do Tricolor e também provocou o rival. Lesionada, ela ficou fora da final. - Eles [torcedores] têm um carinho muito grande por futebol feminino. Quando acabou o jogo fomos lá bater palmas, eles merecem. Também não tem coisa melhor fazer festa na casa do nosso adversário - brincou, em entrevista ao SporTV.Naná, que marcou o segundo gol do São Paulo, também celebrou a conquista. No lance do gol, a atleta acertou o travessão antes de pegar o rebote e completar para o gol.
- Estou muito feliz, fizemos um belo trabalho. Merecíamos isso e fechamos o ano com chave de ouro. A gente sempre treina a jogada que resultou no gol. Achei que ia perder, mas graças a Deus marquei - completou Naná.
O São Paulo venceu os quatro jogos que disputou na Ladies Cup, marcando seis gols e sofrendo dois. Antes da final, o time havia vencido a Ferroviária, América de Cali e Inter na primeira fase, todos com o mesmo placar: 1 a 0.
Crédito: RubensSchiri/saopaulofc.net

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