Glauber Lima se prepara para o retorno da UAE Pro League

Crédito: Glauber já se destaca entre os jovens do futebol dos Emirados Árabes (Divulgação

Aos 20 anos, Glauber Lima se prepara para sua segunda temporada com o Al-Nasr. O time de Dubai estreia na temporada 2020/21 contra o Al-Jazira. A partida acontece neste domingo, às 14h (horário de Brasília).

A bola volta a rolar nos Emirados Árabes depois de sete meses de paralisação. Por conta da pandemia da Covid-19, a liga foi cancelada em 15 de março, sem a definição de um campeão. O retorno do campeonato chegou a ser marcado para setembro, mas foi adiado. Com isso, as equipes tiveram mais tempo de preparação.

Após de 3 meses de pré-temporada, o brasileiro acredita que o Al-Nasr chega forte para a campeonato.

- Nossa preparação foi intensa. O time está muito entrosado e a gente vai brigar por todos os títulos que disputar.

Revelado pelo Botafogo, o zagueiro foi negociado em 2019 após período de treinamento com a Seleção Brasileira. A mudança para Dubai exigiu adaptação, mas Glauber conquistou seu espaço na equipe. Ele foi eleito o Melhor Jovem Estrangeiro da liga pela imprensa local e já levantou sua primeira taça como profissional: a Copa da Liga.