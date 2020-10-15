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futebol

Glauber Lima se prepara para o retorno da UAE Pro League

Zagueiro do Al-Nasr fala sobre o retorno do futebol nos Emirados Árabes
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Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 10:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2020 às 10:23
Crédito: Glauber já se destaca entre os jovens do futebol dos Emirados Árabes (Divulgação
Aos 20 anos, Glauber Lima se prepara para sua segunda temporada com o Al-Nasr. O time de Dubai estreia na temporada 2020/21 contra o Al-Jazira. A partida acontece neste domingo, às 14h (horário de Brasília).
A bola volta a rolar nos Emirados Árabes depois de sete meses de paralisação. Por conta da pandemia da Covid-19, a liga foi cancelada em 15 de março, sem a definição de um campeão. O retorno do campeonato chegou a ser marcado para setembro, mas foi adiado. Com isso, as equipes tiveram mais tempo de preparação.
Após de 3 meses de pré-temporada, o brasileiro acredita que o Al-Nasr chega forte para a campeonato.
- Nossa preparação foi intensa. O time está muito entrosado e a gente vai brigar por todos os títulos que disputar.
Revelado pelo Botafogo, o zagueiro foi negociado em 2019 após período de treinamento com a Seleção Brasileira. A mudança para Dubai exigiu adaptação, mas Glauber conquistou seu espaço na equipe. Ele foi eleito o Melhor Jovem Estrangeiro da liga pela imprensa local e já levantou sua primeira taça como profissional: a Copa da Liga.
- No começo eu senti um pouco, por causa do tempo, das sete horas a mais de fuso-horário, mas agora estou mais tranquilo. Fiz uma primeira épocamuito boa, então voltei confiante para esta temporada.

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