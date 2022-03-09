Giva Santos comenta semana decisiva do CSA

Um dos principais destaques do CSA e em bom momento no clube alagoano, o volante Giva Santos vem fazendo ótimos jogos com a camisa do Azulão sob o comando de Mozart. Segundo o atleta, seu ritmo no dia a dia tem sido intenso e isso vem o ajudando.

'Estou em um ritmo forte no dia a dia e buscando essa evolução nos jogos. Vou continuar me dedicando ao máximo para melhorar ainda mais meus desempenho em campo com a camisa do clube', disse.

Ainda de acordo com o jogador, a equipe, que terá dois jogos pelo estadual antes de encarar o Paysandu na Copa do Brasil, quer vitórias no Alagoano para terminar em primeiro lugar nesta primeira fase e para dar confiança ao duelo com o Papão.

'Precisamos das vitórias nestas duas partidas do estadual para encerrarmos a primeira fase com a liderança da competição. Além disso, dois bons resultados darão confiança ao grupo para a decisão com o Paysandu na próxima semanas', afirmou.