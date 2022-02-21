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futebol

Giva Santos celebra momento no CSA e elogia empenho do elenco

Volante do Azulão comentou sobre a intensidade dos companheiros no dia a dia...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 18:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 18:32
Um dos principais destaques do CSA e em ótimo momento no clube alagoano, o volante Giva Santos falou sobre o crescimento que a equipe teve em 2022. Para o jogador, o grupo segue evoluindo a cada jogo do ano.- O grupo não tem diminuído o ritmo em momento algum. Estamos fazendo um ótimo início de temporada e isso merece ser destacado. Vamos continuar com a mesma intensidade nos treinos e jogos para que as coisas aconteçam como estamos planejando - disse Giva.
Ainda de acordo com o jogador, sua fase tem sido muito boa.“Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo aqui no CSA. Tenho trabalhado muito para manter essa regularidade e para conquistar meus objetivos no clube - afirmou o atleta do Azulão.
Crédito: Divulgação/CSA

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