Giva Santos celebra momento no CSA e elogia empenho do elenco

Um dos principais destaques do CSA e em ótimo momento no clube alagoano, o volante Giva Santos falou sobre o crescimento que a equipe teve em 2022. Para o jogador, o grupo segue evoluindo a cada jogo do ano.- O grupo não tem diminuído o ritmo em momento algum. Estamos fazendo um ótimo início de temporada e isso merece ser destacado. Vamos continuar com a mesma intensidade nos treinos e jogos para que as coisas aconteçam como estamos planejando - disse Giva.