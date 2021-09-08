Giuliano, Thiago Mendes, Lucas Leiva... Jogadores reagem e desejam sorte a Rafael no Botafogo

Crédito: Divulgação/Botafogo

A chegada de Rafael ao Botafogo, oficializada na tarde desta quarta-feira, está repercutindo entre o mundo do futebol. Jogadores e ex-companheiros do lateral-direito interagiram à contratação e desejaram sorte ao defensor de 31 anos, que assinou por três anos.

+ Felipe Neto, Marcelo Adnet e criptomoeda: entenda a operação financeira do Botafogo para contratar Rafael

O lateral-direito postou o vídeo do anúncio do Alvinegro em sua conta no Instagram. Nos comentários, além dos torcedores do Botafogo comemorando a contratação, muitos jogadores também marcaram presença.

Rafael assinou com o Botafogo por três anos e cumpriu a promessa de jogar no clube que torce desde criança. Abaixo, veja comentários de alguns jogadores na publicação do defensor. – Aí sim, meu irmão! Te desejo tudo do melhor - Aziz Behich, lateral-esquerdo australiano do Basaksehir-TUR.

– Deus abençoe irmão! Sucesso sempre! Feliz em saber que está realizando esse sonho! - Andrei Girotto, volante do Nantes-FRA.

– Sucesso meu irmão.. O 7 é um número místico.. Na torcida por você meu irmão!! Abração - Amoroso, ex-atacante.

– Curta muito esse momento irmão - Lucas Leiva, volante da Lazio-ITA

– Voa moleque. Deus abençoe você e a Karla.. Vamos sentir falta de vocês e da sua família - Souza, volante do Besiktas-TUR.

– Boa sorte craque, feliz por você e que Deus abençoe você nesse sonho realizado... pra cima!!! - Lucas Evangelista, meio-campista do RB Bragantino.

– Boa sorte irmão, na torcida - Thiago Mendes, volante do Lyon-FRA.

– Sucesso irmão! Deus abençoe você e toda a família na nova caminhada - Lucas Lima, lateral-esquerdo do Basaksehir-TUR.

– Muito sucesso boneco!! - Giuliano, meio-campista do Corinthians.