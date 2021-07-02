Giuliano está livre no mercado após rescindir com equipe turca

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O meia brasileiro Giuliano está livre no mercado de transferências após rescindir contrato com o stanbul Basaksehir, da Turquia. O atleta jogou apenas uma temporada no clube em que fez 32 partidas, anotou três gols e contribuiu com cinco assistências.Em suas redes sociais, o atleta agradeceu o período que viveu na equipe turca, embora sem conquistar os objetivos esperados.

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- Sou muito grato ao Basaksehir e ao quadro de dirigentes que me convidaram no último ano. Como sempre fiz na minha carreira, me dediquei totalmente para que pudéssemos alcançar nossos objetivos na última temporada, mas infelizmente não conseguimos. Neste momento, digo adeus ao Basaksehir, agradeço a todos pela recepção e desejo o melhor.