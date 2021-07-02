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futebol

Giuliano está livre no mercado após rescindir com equipe turca

Meio-campista estava no Istanbul Basaksehir, mas atuou por apenas uma única temporada. No Brasil, atleta tem passagens por Grêmio e Internacional...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 12:26

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 12:26
Crédito: Divulgação
O meia brasileiro Giuliano está livre no mercado de transferências após rescindir contrato com o stanbul Basaksehir, da Turquia. O atleta jogou apenas uma temporada no clube em que fez 32 partidas, anotou três gols e contribuiu com cinco assistências.Em suas redes sociais, o atleta agradeceu o período que viveu na equipe turca, embora sem conquistar os objetivos esperados.
> Veja a tabela da Eurocopa
- Sou muito grato ao Basaksehir e ao quadro de dirigentes que me convidaram no último ano. Como sempre fiz na minha carreira, me dediquei totalmente para que pudéssemos alcançar nossos objetivos na última temporada, mas infelizmente não conseguimos. Neste momento, digo adeus ao Basaksehir, agradeço a todos pela recepção e desejo o melhor.
Aos 31 anos, o jogador, que tem passagens marcantes por Grêmio e Internacional no Brasil, deve acertar seu futuro nas próximas semanas. O veterano também já atuou na Arábia Saudita, Rússia e Ucrânia.

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