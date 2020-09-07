Giroud não está preocupado com chegada de Timo Werner

O atacante Olivier Giroud não está preocupado ou se sentindo ameaçado com a chegada de Timo Werner no Chelsea. Em entrevista à “Téléfoot”, o centroavante afirmou que tem características diferentes do alemão e se mostra confiante para ocupar um lugar no onze titular do técnico Frank Lampard.

- Eu não falei com Lampard. Uma coisa é certa: a competição levará todos ao topo. Um grande clube deve ter diferentes opções em cada posição. Nós queremos brigar pelo título e estou aqui. Eu terminei bem a temporada e provei ao treinador que ele pode contar comigo. Não tenho o mesmo perfil do Werner e espero ter minutos de jogo.Giroud renovou seu contrato por mais uma temporada, apesar de haver muitas especulações em torno de sua saída. O francês deve disputar posição com o atacante Tammy Abraham, mas os Blues contrataram diversas peças ofensivas para o elenco e a competição por uma vaga no time titular promete ser intensa.