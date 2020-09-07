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futebol

Giroud não está preocupado com chegada de Timo Werner

Atacante francês acredita que pode conquistar um lugar no onze titular do Chelsea apesar da chegada do alemão. Veterano disse que equipe deve esr competitiva e brigar por título...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 11:26

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 11:26
Crédito: Andreas Hillergren / AFP
O atacante Olivier Giroud não está preocupado ou se sentindo ameaçado com a chegada de Timo Werner no Chelsea. Em entrevista à “Téléfoot”, o centroavante afirmou que tem características diferentes do alemão e se mostra confiante para ocupar um lugar no onze titular do técnico Frank Lampard.
- Eu não falei com Lampard. Uma coisa é certa: a competição levará todos ao topo. Um grande clube deve ter diferentes opções em cada posição. Nós queremos brigar pelo título e estou aqui. Eu terminei bem a temporada e provei ao treinador que ele pode contar comigo. Não tenho o mesmo perfil do Werner e espero ter minutos de jogo.Giroud renovou seu contrato por mais uma temporada, apesar de haver muitas especulações em torno de sua saída. O francês deve disputar posição com o atacante Tammy Abraham, mas os Blues contrataram diversas peças ofensivas para o elenco e a competição por uma vaga no time titular promete ser intensa.

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