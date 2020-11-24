Giroud marca nos acréscimos e garante a classificação do Chelsea para a próxima fase da Champions

O Chelsea está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, os Blues enfrentaram o Rennes, fora de casa, pela quarta rodada, e venceram por 2 a 1. Hudson-Odoi abriu o placar, Guirassy empatou e, nos acréscimos, Giroud garantiu os três pontos.
A partida não foi fácil para o Chelsea. Vencendo por 1 a 0, os Blues desperdiçaram oportunidades de matar o jogo. Jogando em casa, o Rennes correu atrás, criou e, aos 40 minutos do segundo tempo, deixou tudo igual.
O jogo se encaminhava para um empate, mas nos acréscimos do segundo tempo, Werner recebeu cara a cara e desperdiçou, a bola sobrou no alto para Giroud ganhar do zagueiro e empurrar para o fundo das redes.
A vitória garantiu a classificação antecipada do Chelsea para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Agora, os Blues duelam com o Chelsea pelo primeiro lugar do Grupo E. O Rennes disputa o terceiro lugar por uma vaga na Liga Europa com o Krasnodar.