futebol

Giroud marca de novo, mas Chelsea fica no empate com o Aston Villa

Partida foi disputada e aberta até o final. Blues precisavam de
uma vitória em casa após derrota na última rodada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2020 às 16:31

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 16:31

Crédito: CATHERINE IVILL / POOL / AFP
Em grande jogo, Chelsea e Aston Villa ficaram no empate por 1 a 1. Pela Premier League, os Blues jogaram em casa e saíram na frente com Giroud. Al-Ghazi deixou tudo igual no placar e garantiu que as duas equipes saíssem com um ponto.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEO Chelsea pressionou desde o começo. Jogando em casa, os Blues perderam algumas chances, principalmente com Pulisic. Aos 34 minutos, porém, a estrela de Giroud brilhou novamente. O francês recebeu cruzamento de Chilwell e, de peixinho, completou para o fundo das redes.
Com cinco minutos do segundo tempo, a vantagem do Chelsea se encerrou. Cash fez um ótimo cruzamento e achou El-Ghazi, sozinho, no segundo pau. O atacante completou de primeira e deixou tudo igual.
As duas equipes pressionaram até o final e poderiam ter feito mais gols, mas não conseguiram converter as oportunidades em bola na rede. Com o empate, as duas equipes continuam igualadas em número de pontos, 26 cada. O Aston Villa é o quinto colocado, enquanto o Chelsea está na sexta posição.

