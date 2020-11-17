  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Giroud faz dois gols, França vence a Suécia, e rebaixa o adversário na Liga das Nações
Giroud faz dois gols, França vence a Suécia, e rebaixa o adversário na Liga das Nações

Já classificada, atual campeã mundial vence o país nórdico, que cai para a Liga B da competição de seleções europeias. Último gol foi sem goleiro, que estava no ataque...

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 19:54

LanceNet

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Já classificada para as semifinais da Liga das Nações, a França entrou em campo nesta terça-feira e venceu a Suécia por 4 a 2 no Stade de France, na capital Paris. Giroud, Pavard e Coman marcaram para os mandantes, enquanto Claesson e Quaison descontaram.
+ VEJA A TABELA DA LIGA DAS NAÇÕESVIRADA NO PRIMEIRO TEMPOJogando fora de casa e precisando da vitória para não ser rebaixada para a Liga B da competição, a Suécia se lançou ao ataque e abriu o placar com Claesson, aos três minutos. Após cruzamento pela direita, o camisa 17 chutou e contou com desvio em Varane. Aos 15, Thuram fez jogada pela esquerda e tocou para Giroud bater forte e empatar. Antes do intervalo, Thuram novamente fez boa jogada, limpou três marcadores, finalizou com desvio e Pavard pegou a sobra para virar.
DRAMA ATÉ O FIM​Na etapa final, a França marcou o terceiro novamente com Giroud. Mbappé cruzou na medida e o camisa 9 cabeceou bonito para fazer o gol. No fim do jogo, a Suécia empatou com Quaison. Após cruzamento da direita, Bengtsson tocou para o meio e o camisa 22 só completou. Nos acréscimos, desesperada para conseguir o empate que a manteria na Liga A, o goleiro Olsen foi para a área em cobrança de falta ofensiva, mas a cobrança saiu errada. Em contra-ataque, Coman, da intermediária, bateu para o gol vazio e fechou a conta.
SEMIFINALNa semifinal, o adversário da França ainda não está definido, tampouco a data da partida. A Uefa sorteará quem enfrentará os Bleus, e o jogo deverá acontecer somente no segundo semestre de 2021.

