Giroud fala após empate entre França e Ucrânia: 'O gol deles teve um pouco de sorte'

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Nesta quarta-feira, a Seleção Francesa empatou com a Seleção Ucraniana por 1 a1, com Griezmann marcando para a França, e Kimpembe (contra) marcando para a Ucrânia. Após a partida, o atacante francês Olivier Giroud falou sobre o resultado.

Veja a tabela das Eliminatórias- Quando você não marca o segundo gol contra um time que defende muito bem e com determinação, eles dificultam muito o jogo através de suas linhas, então é difícil. O gol deles teve um pouco de sorte, pois eu nem sei se o chute estava indo para o alvo, então foi uma pena - disse Giroud.

Capitão da Seleção Francesa, o goleiro Hugo Lloris também falou após o empate.

- Devíamos ter feito muito mais para chegar ao segundo gol. Saímos na segunda parte com falta de agressividade no nosso jogo e intensidade nos nossos passes, e depois sofremos um golo azarado - falou Lloris.