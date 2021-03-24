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Giroud fala após empate entre França e Ucrânia: 'O gol deles teve um pouco de sorte'

Atacante francês lamentou o resultado sem vitória na estreia da Seleção Francesa nas Eliminatórias para a Copa do Mundo...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 19:48

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 19:48
Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
Nesta quarta-feira, a Seleção Francesa empatou com a Seleção Ucraniana por 1 a1, com Griezmann marcando para a França, e Kimpembe (contra) marcando para a Ucrânia. Após a partida, o atacante francês Olivier Giroud falou sobre o resultado.
Veja a tabela das Eliminatórias- Quando você não marca o segundo gol contra um time que defende muito bem e com determinação, eles dificultam muito o jogo através de suas linhas, então é difícil. O gol deles teve um pouco de sorte, pois eu nem sei se o chute estava indo para o alvo, então foi uma pena - disse Giroud.
Capitão da Seleção Francesa, o goleiro Hugo Lloris também falou após o empate.
- Devíamos ter feito muito mais para chegar ao segundo gol. Saímos na segunda parte com falta de agressividade no nosso jogo e intensidade nos nossos passes, e depois sofremos um golo azarado - falou Lloris.
A França entra em campo neste domingo, às 10h (de Brasília), quando enfrenta o Cazaquistão. A Ucrânia também atua neste domingo, mas às 15:45h (de Brasília), quando enfrenta a Finlândia.

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