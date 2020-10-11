Giroud evita polêmica com Benzema: 'Poderia ser melhor com ele'

Crédito: Giroud não alimenta polêmica com Benzema (Divulgação/Twitter da Federação Francesa de Futebol

Giroud, atacante do Chelsea e seleção francesa, quis dar fim às polêmicas com Benzema e em entrevista ao canal “Telefoot” afirmou que poderia ter sido melhor jogando ao lado do camisa nove do Real Madrid. O centroavante disse que uma rivalidade foi criada por terceiros e que não tem nenhum ressentimento do companheiro.

- Sempre fui criticado pela ausência de Benzema, essa suposta rivalidade, construída do zero por algumas pessoas. A história do Kart e da Fórmula 1? Eu rio com essa história. Não tenho nenhum ressentimento. Talvez minha carreira fosse melhor com Benzema, jogando juntos, mas nunca saberemos.