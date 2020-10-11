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futebol

Giroud evita polêmica com Benzema: 'Poderia ser melhor com ele'

Atacante se prepara para os jogos pela Liga das Nações com a seleção francesa e diz que não possui nenhum ressentimento do atacante do Real Madrid, mesmo após ser provocado...

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 11:15

LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 11:15
Crédito: Giroud não alimenta polêmica com Benzema (Divulgação/Twitter da Federação Francesa de Futebol
Giroud, atacante do Chelsea e seleção francesa, quis dar fim às polêmicas com Benzema e em entrevista ao canal “Telefoot” afirmou que poderia ter sido melhor jogando ao lado do camisa nove do Real Madrid. O centroavante disse que uma rivalidade foi criada por terceiros e que não tem nenhum ressentimento do companheiro.
- Sempre fui criticado pela ausência de Benzema, essa suposta rivalidade, construída do zero por algumas pessoas. A história do Kart e da Fórmula 1? Eu rio com essa história. Não tenho nenhum ressentimento. Talvez minha carreira fosse melhor com Benzema, jogando juntos, mas nunca saberemos.
Giroud se referiu a uma provocação do atacante do Real Madrid em que disse que não poderia comparar uma Fórmula 1 com um Kart, sendo o jogador do Chelsea o carro com menor potência. Sem querer criar polêmicas, o veterano com passagem pelo Arsenal só pensa em defender a França na Liga das Nações.

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