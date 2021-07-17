Giroud é apresentado como novo reforço do Milan na temporada

O atacante Giroud foi apresentado como novo reforço do Milan para a temporada neste sábado. Na última sexta-feira, o francês realizou os exames médicos e assinou um contrato válido por dois anos. Na equipe italiana, o centroavante irá vestir a camisa nove.Com a chegada do veterano confirmada, o Milan já contratou três atletas para a temporada. Além do atacante, o zagueiro Fikayo Tomori e o goleiro Mike Maignan são os outros reforços. O clube espera também contratar em definitivo Brahim Díaz e buscam Ballo-Touré para a lateral esquerda​​Com a camisa nove, Giroud terá que se livrar da maldição dos últimos atletas que a vestiram. Com o número marcado por grandes artilheiros, desde a saída de Inzaghi não há alguém que marque tantos gols. Alexandre Pato, Alessandro Destri, Mattia Destro, Fernando Torres, Luiz Adriano e muitos outros não deram certo com a camisa rossonera.