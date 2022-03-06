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futebol

Giroud decide, Milan vence o Napoli e volta a liderança do Campeonato Italiano

Os Rossoneros lideram com 60 pontos, mas podem ser ultrapassados pela Inter de Milão, que tem 58 pontos e um jogo a menos
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mar 2022 às 18:54

Publicado em 06 de Março de 2022 às 18:54

O Milan bateu o Napoli por 1 a 0 no Estádio Diego Armando Maradona, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. Com a vitória, os Rossoneros voltam a liderar a competição, enquanto o Napoli segue na 3ª colocação, com 58 pontos.> Veja a tabela do Campeonato Italiano
MILAN NA FRENTE!Após um primeiro tempo com as duas equipes se estudando, o Milan voltou do intervalo mais ligado e marcou cedo. Aos quatro minutos, a bola foi alçada na área, a defesa do Napoli tentou afastar, a bola sobrou para Calabria que bateu para o gol e Giroud aproveitou para desviar para o fundo das redes.
SPALLETTI MEXEAtrás do placar, o técnico Spalletti promoveu mudanças na equipe e o Napoli foi em busca do empate, mas sem sucesso. O Napoli teve mais a bola e se lançou ao ataque, porém, deixou buracos na defesa e o Milan quase ampliou a vantagem no placar.
TABELACom a vitória, o Milan chega a 60 pontos e volta a liderança do Campeonato Italiano. Porém, ainda pode ser ultrapassado pela Inter de Milão, que tem um jogo a menos. Enquanto o Napoli fica em 3º lugar, com os mesmos 58 pontos da Inter.
Crédito: (Foto:TizianaFABI/AFP

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