Giroud decide, Milan vence o Napoli e volta a liderança do Campeonato Italiano

O Milan bateu o Napoli por 1 a 0 no Estádio Diego Armando Maradona, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. Com a vitória, os Rossoneros voltam a liderar a competição, enquanto o Napoli segue na 3ª colocação, com 58 pontos.> Veja a tabela do Campeonato Italiano

MILAN NA FRENTE!Após um primeiro tempo com as duas equipes se estudando, o Milan voltou do intervalo mais ligado e marcou cedo. Aos quatro minutos, a bola foi alçada na área, a defesa do Napoli tentou afastar, a bola sobrou para Calabria que bateu para o gol e Giroud aproveitou para desviar para o fundo das redes.

SPALLETTI MEXEAtrás do placar, o técnico Spalletti promoveu mudanças na equipe e o Napoli foi em busca do empate, mas sem sucesso. O Napoli teve mais a bola e se lançou ao ataque, porém, deixou buracos na defesa e o Milan quase ampliou a vantagem no placar.

TABELACom a vitória, o Milan chega a 60 pontos e volta a liderança do Campeonato Italiano. Porém, ainda pode ser ultrapassado pela Inter de Milão, que tem um jogo a menos. Enquanto o Napoli fica em 3º lugar, com os mesmos 58 pontos da Inter.