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Giroud brilha com quatro gols, e Chelsea goleia o Sevilla fora de casa pela Liga dos Campeões

Em noite mágica do atacante francês, Blues vencem confronto direto pela liderança do Grupo E da Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 18:53

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 18:53

Crédito: Giroud foi o grande nome da vitória do Chelsea (CRISTINA QUICLER / AFP
Em confronto direto pela liderança do Grupo E da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, o Chelsea contou com uma grande atuação de Olivier Giroud para derrotar o Sevilla. No Ramon Sanchez Pizjuan, o atacante francês marcou quatro gols e liderou a goleada por 4 a 0 dos Blues. Com o resultado, o clube londrino chegou aos 13 pontos e garantiu virtualmente a liderança da chave.
+ Confira a tabela da Liga dos Campeões e simule os resultadosINÍCIO DO SHOW FRANCÊS​Mesmo fora de casa, o Chelsea aproveitou o início lento do Sevilla e abriu o placar com apenas sete minutos de partida. Em jogada de transição rápida, Kai Havertz arrancou pelo meio e achou Giroud na área. O francês já dominou a bola limpando a marcação e bateu de esquerda para dar a vantagem aos Blues.
DE NOVO ELEAtrás do placar, o Sevilla cresceu na partida e passou a pressionar o Chelsea na etapa inicial, mas não chegou ao gol de empate. E, no início da etapa final, Giroud apareceu novamente para balançar as redes. Aos oito minutos, o francês recebeu passe de Kovacic e deu um toque de cobertura com a direita para superar o goleiro Alfonso Pastor e marcar o segundo dele no jogo.
NOITE INESQUECÍVELNão satisfeito com a vantagem, a equipe comandada por Frank Lampard ainda aproveitou os espaços deixados pela defesa do Sevilla e chegou ao terceiro e quarto gol. E novamente com Olivier Giroud. Aos 28, o francês aproveitou cruzamento de Kanté e testou firme para garantir o hat-trick. Em seguida, aos 37, fez de pênalti e colocou ponto final no placar do jogo.

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