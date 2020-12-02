Giroud brilha com quatro gols, e Chelsea goleia o Sevilla fora de casa pela Liga dos Campeões

Crédito: Giroud foi o grande nome da vitória do Chelsea (CRISTINA QUICLER / AFP

Em confronto direto pela liderança do Grupo E da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, o Chelsea contou com uma grande atuação de Olivier Giroud para derrotar o Sevilla. No Ramon Sanchez Pizjuan, o atacante francês marcou quatro gols e liderou a goleada por 4 a 0 dos Blues. Com o resultado, o clube londrino chegou aos 13 pontos e garantiu virtualmente a liderança da chave.

+ Confira a tabela da Liga dos Campeões e simule os resultadosINÍCIO DO SHOW FRANCÊS​Mesmo fora de casa, o Chelsea aproveitou o início lento do Sevilla e abriu o placar com apenas sete minutos de partida. Em jogada de transição rápida, Kai Havertz arrancou pelo meio e achou Giroud na área. O francês já dominou a bola limpando a marcação e bateu de esquerda para dar a vantagem aos Blues.

DE NOVO ELEAtrás do placar, o Sevilla cresceu na partida e passou a pressionar o Chelsea na etapa inicial, mas não chegou ao gol de empate. E, no início da etapa final, Giroud apareceu novamente para balançar as redes. Aos oito minutos, o francês recebeu passe de Kovacic e deu um toque de cobertura com a direita para superar o goleiro Alfonso Pastor e marcar o segundo dele no jogo.