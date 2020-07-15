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futebol

Girando o elenco, Manchester City vence o Bournemouth em casa

Gabriel Jesus teve boa atuação e marcou um dos dois gols da vitória do clube londrino...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 18:54

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 18:54

Crédito: LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP
Pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City venceu o Bournemouth por 2 a 1. David Silva e Gabriel Jesus marcaram os gols dos Citizens, enquanto Brooks descontou para os visitantes.
BELA ATUAÇÃOGabriel Jesus teve uma grande atuação. Além de um lindo gol, o brasileiro sofreu um pênalti no segundo tempo, mas foi anulado pelo VAR. Ele foi bastante participativo na partida.
SUSTO NO FINAL​Querendo escapar da zona de rebaixamento, o Bournemouth não desistiu. Mesmo perdendo de 2 a 0, pressionou e Brooks marcou aos 43 minutos do segundo tempo. Após o gol, tiveram outras chances de marcar, mas Wilson perdeu uma boa oportunidade.
GIRANDO O ELENCO​Guardiola rodou o elenco do City na partida. Sterling, Mahrez, Rodri e Eric García começaram no banco, mas entraram no decorrer da partida. Kevin De Bruyne sequer entrou em campo.
SITUAÇÃO COMPLICOUCom a derrota, o Bournemouth, atualmente na 18ª posição, praticamente está rebaixado para a segunda divisão inglesa. O Watford, 17º colocado, ainda joga na rodada e tem três pontos de vantagem. Ainda restam duas rodadas na Premier League.

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