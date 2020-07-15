Girando o elenco, Manchester City vence o Bournemouth em casa

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Pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City venceu o Bournemouth por 2 a 1. David Silva e Gabriel Jesus marcaram os gols dos Citizens, enquanto Brooks descontou para os visitantes.

BELA ATUAÇÃOGabriel Jesus teve uma grande atuação. Além de um lindo gol, o brasileiro sofreu um pênalti no segundo tempo, mas foi anulado pelo VAR. Ele foi bastante participativo na partida.

SUSTO NO FINAL​Querendo escapar da zona de rebaixamento, o Bournemouth não desistiu. Mesmo perdendo de 2 a 0, pressionou e Brooks marcou aos 43 minutos do segundo tempo. Após o gol, tiveram outras chances de marcar, mas Wilson perdeu uma boa oportunidade.

GIRANDO O ELENCO​Guardiola rodou o elenco do City na partida. Sterling, Mahrez, Rodri e Eric García começaram no banco, mas entraram no decorrer da partida. Kevin De Bruyne sequer entrou em campo.