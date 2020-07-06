Giovinco negocia com o Parma e pode voltar ao futebol italiano depois de cinco anos

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O atacante Sebastian Giovinco, do Al Hilal, pode voltar a atuar no futebol italiano. De acordo com informações do portal "Calciomercato", o Parma tenta a contratação do atleta de 33 anos para a próxima temporada. Caso a negociação seja concretizada, será a segunda passagem do jogador pelo clube.

Giovinco tem contrato com o clube da Arábia Saudita até o fim de 2021. Portanto, a negociação não deverá ser fácil para os italianos. Pelo Al Hilal, Giovinco disputou 50 partidas desde o início de 2019 e marcou 12 gols. No último Mundial de Clubes, o jogador atuou contra o Flamengo, na semifinal, e contra o Monterrey, na decisão do terceiro lugar.

O atacante atuou pelo Parma entre 2010 e 2012 e teve destaque no clube italiano. Em 70 partidas, foram 23 gols e 19 assistências.