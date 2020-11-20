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futebol

Giovanni Reyna renova com Borussia Dortmund por cinco temporadas

Meio-campista é peça essencial no esquema do técnico Lucien Favre e começa a se destacar na seleção norte-americana. Jovem está com apenas 18 anos...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 12:39

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 12:39

Crédito: AFP
O Borussia Dortmund anunciou a renovação de contrato de Giovanni Reyna até 2025. O jovem de 18 anos tornou-se peça importante no time dirigido por Lucien Favre e na seleção norte-americana, onde debutou no último dia 12 e marcou seu primeiro gol na última segunda-feira. A promessa mostrou entusiasmo em seguir com a equipe alemã por mais tempo.
- O Dortmund é um grande clube, que pode disputar títulos e está em todas as competições. Os jogadores jovens, em particular, tem oportunidade de se desenvolverem aqui. Já aprendi muito e quero aprender mais no futuro.
Michael Zorc, diretor esportivo do clube aurinegro, também revelou satisfação pela extensão do vínculo do atleta.
- Gio se desenvolveu quase que de forma inacreditável nos últimos meses. Com certeza será uma parte importante do futuro esportivo do Dortmund. Pessoalmente, estou muito feliz que ele tenha tomado a decisão de estender o prazo aqui com convicção.
Na atual temporada, Reyna já participou de 12 partidas pela equipe, tendo sido titular na maioria das oportunidades, além de ter anotado dois gols e ter distribuído cinco assistências. O jovem é uma das maiores promessas do futebol mundial e o Dortmund tratou de segurar a joia a longo prazo.

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