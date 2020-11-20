Giovanni Reyna renova com Borussia Dortmund por cinco temporadas

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O Borussia Dortmund anunciou a renovação de contrato de Giovanni Reyna até 2025. O jovem de 18 anos tornou-se peça importante no time dirigido por Lucien Favre e na seleção norte-americana, onde debutou no último dia 12 e marcou seu primeiro gol na última segunda-feira. A promessa mostrou entusiasmo em seguir com a equipe alemã por mais tempo.

- O Dortmund é um grande clube, que pode disputar títulos e está em todas as competições. Os jogadores jovens, em particular, tem oportunidade de se desenvolverem aqui. Já aprendi muito e quero aprender mais no futuro.

Michael Zorc, diretor esportivo do clube aurinegro, também revelou satisfação pela extensão do vínculo do atleta.

- Gio se desenvolveu quase que de forma inacreditável nos últimos meses. Com certeza será uma parte importante do futuro esportivo do Dortmund. Pessoalmente, estou muito feliz que ele tenha tomado a decisão de estender o prazo aqui com convicção.