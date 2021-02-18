Giovanni Palmieri, do Santo André, projeta estreia no Paulistão contra o Santos: 'Vai ser um grande jogo'

Crédito: Roma Comunicação / PAFC

O Santo André vem se preparando para encarar o Santos, no próximo dia 28, às 19h15, no Estádio do Canindé, pela estreia no Campeonato Paulista. O duelo promete ser especial para o lateral-esquerdo Giovanni Palmieri, irmão do lateral Emerson Palmieri, revelado pelo Peixe.

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Em entrevista ao LANCE!, o jogador comentou sobre a ligação de sua família com o Santos e qual a expectativa para o duelo.

SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO- É sempre especial. Toda minha família possui um carinho muito grande pelo Santos. Apesar da identificação e gratidão, entrarei buscando dar o meu melhor e espero que possamos sair com os três pontos. Vai ser um grande jogo - afirmou o jogador ex-Cruzeiro.

Questionado sobre os motivos que fizeram ele vir para o clube do ABC Paulista, Giovanni destacou o projeto e a qualificação do elenco.

- O projeto apresentado pelo clube e a possibilidade de fazer um grande Campeonato Paulista. A equipe que vem sendo montado é muito qualificada e o clube possui grandes ambições em 2021. Senti que aqui poderia dar sequência na minha carreira da melhor forma - explicou. GIovanni também comentou sobre a expectativa para o estadual e como vem sendo a preparação do elenco do Santo André.

- A melhor possível. Nosso grupo é muito forte e o trabalho desenvolvido até aqui tem sido de alto nível. Estamos confiantes em fazer uma boa campanha e conseguir estrear com vitória e tendo boa atuação. Temos trabalhado em alto nível sempre. Tanto em dedicação como em qualidade. O trabalho da comissão técnica é excelente e vem sendo muito bem entendido pelo elenco. Tudo que tem sido desenvolvido até aqui nos deixa confiante em fazer bons jogos - finalizou o jogador de 31 anos.