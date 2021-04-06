Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Giovanni Manson supera lesão muscular e volta em alto nível ao Ajax

Meia brasileiro de 19 anos foi revelado pelo Santos e é uma das grandes promessas da geração 2002...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 21:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 21:22
Crédito: Ajax / Divulgação
O meia brasileiro Giovanni Manson está totalmente recuperado da lesão que o tirou dos campos por mais de um mês. O jogador foi determinante no empate do Jong Ajax, 1 a 1, com o Helmond Sport. Com 19 anos de idade e revelado pelo Santos, o atleta é mais uma das promessas brasileiras da geração 2002.
Veja a tabela do EspanholTratado com expectativa, mesmo com idade para jogar no Jong Ajax (como é chamado o time sub-23), Giovanni Manson fez parte do grupo principal que foi inscrito na última Champions League. O meia chegou ao Ajax em 2020 após ser mais uma joia lapidada da categoria de base do Santos. O retorno aos gramados foi celebrado pelo jogador, que ainda trata com tranquilidade seu processo no futebol europeu.
- Ninguém gosta de ficar de fora e estive muito ansioso por esse retorno. Esse período fora parecia interminável. Agora que voltei, quero me fortalecer ainda mais fisicamente. Desde que cheguei esse foi um dos meus focos, além do desenvolvimento dentro de campo, tático e técnico. Estou muito focado em evoluir nestas três frentes e conseguir corresponder às minhas expectativas e às das duas comissões, tanto a do Jong Ajax quanto a do time considerado principal - disse, ainda falando.
- Não tenho pressa de chegar no time de cima. Estou muito feliz cumprindo todas as etapas que o Ajax montou para mim. Vou devagar bem centrado nos objetivos que traçaram. Acho que agora meu foco tem que ser terminar na melhor colocação possível na Eerste Divisie. Fazendo isso, conseguirei bater minhas metas e ganhar ainda mais espaço no clube.
A projeção é que Giovanni Manson reconquiste a titularidade aos poucos na equipe. O Jong Ajax - o time sub-23 do Ajax, volta a campo na próxima sexta-feira, dia 9 de abril, às 15h (horário de Brasília), para pegar o OSS.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juliano Gauche e Mário Lúcio farão show no Parque Cultural Casa do Governador
Show internacional e lançamento de disco agitam Vila Velha neste fim de semana
Incêndio destruiu galpões de empresa de móveis em Cariacica
Incêndio de grandes proporções destrói galpões de empresa de móveis em Cariacica
CertidÃ£o de Nascimento
STJ autoriza retirada de sobrenome do pai por abandono afetivo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados