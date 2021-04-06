Giovanni Manson supera lesão muscular e volta em alto nível ao Ajax

Crédito: Ajax / Divulgação

O meia brasileiro Giovanni Manson está totalmente recuperado da lesão que o tirou dos campos por mais de um mês. O jogador foi determinante no empate do Jong Ajax, 1 a 1, com o Helmond Sport. Com 19 anos de idade e revelado pelo Santos, o atleta é mais uma das promessas brasileiras da geração 2002.

Veja a tabela do EspanholTratado com expectativa, mesmo com idade para jogar no Jong Ajax (como é chamado o time sub-23), Giovanni Manson fez parte do grupo principal que foi inscrito na última Champions League. O meia chegou ao Ajax em 2020 após ser mais uma joia lapidada da categoria de base do Santos. O retorno aos gramados foi celebrado pelo jogador, que ainda trata com tranquilidade seu processo no futebol europeu.

- Ninguém gosta de ficar de fora e estive muito ansioso por esse retorno. Esse período fora parecia interminável. Agora que voltei, quero me fortalecer ainda mais fisicamente. Desde que cheguei esse foi um dos meus focos, além do desenvolvimento dentro de campo, tático e técnico. Estou muito focado em evoluir nestas três frentes e conseguir corresponder às minhas expectativas e às das duas comissões, tanto a do Jong Ajax quanto a do time considerado principal - disse, ainda falando.

- Não tenho pressa de chegar no time de cima. Estou muito feliz cumprindo todas as etapas que o Ajax montou para mim. Vou devagar bem centrado nos objetivos que traçaram. Acho que agora meu foco tem que ser terminar na melhor colocação possível na Eerste Divisie. Fazendo isso, conseguirei bater minhas metas e ganhar ainda mais espaço no clube.