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Giovanni Manson mostra confiança em evolução no Ajax: 'Vou evoluir bastante tecnicamente'

Meio-campista brasileiro de 18 anos tem se destacado na segunda divisão do Campeonato Holandês. Com boas atuações, Manson já está no radar da Seleção Brasileira de base...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 20:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 20:41
Crédito: Giovanni Manson tem tido um bom início individual no Ajax B (Ajax/ Divulgação
O meia Giovani Manson está brilhando no Ajax B, composto por atletas sub-23, na segunda divisão do Holandês. Cria do Santos, ele foi o destaque da equipe na primeira vitória do time na competição na última sexta-feira. O clube venceu o Go Ahead Eagles por 3 a 0 com o meio-campista sendo decisivo para o resultado, na partida válida pela quarta rodada da competição.
Giovanni Manson é mais um nome da promissora geração de 2002. O jogador completou 18 anos em janeiro. Neste começo de competição na Holanda, esteve presente em todos os quatro jogos do Ajax B, tendo marcado um gol. O início em alto nível não ilude o jogador, que ainda foca no aprendizado.
- Fico feliz com esse começo, mas acho que ainda posso e vou evoluir bastante tecnicamente e principalmente taticamente. Estou conseguindo assimilar as ideias e as movimentações que o treinador está pedindo. Posso ser ainda melhor - disse, ainda prometendo uma evolução do time também.
- Essa vitória enche o grupo de moral. Estamos a seis pontos da liderança e temos um grupo muito qualificado. Com certeza, nas próximas rodadas, estaremos já no pelotão de frente - afirmou.
A fala de Giovanni Manson se dá pelo começo com três derrotas da equipe. E mesmo neste cenário adverso na tabela, nas rodadas iniciais, o meia foi muito elogiado nas partidas que fez, o que coloca o jogador no radar das seleções de base do Brasil.
O meia terá uma nova chance de atuar no dia 28 de setembro, quando a equipe B do Ajax enfrenta o Excelsior, em casa. O confronto é válido pela quinta rodada da Segundona do Campeonato Holandês.

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