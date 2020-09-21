Giovanni Manson mostra confiança em evolução no Ajax: 'Vou evoluir bastante tecnicamente'

Crédito: Giovanni Manson tem tido um bom início individual no Ajax B (Ajax/ Divulgação

O meia Giovani Manson está brilhando no Ajax B, composto por atletas sub-23, na segunda divisão do Holandês. Cria do Santos, ele foi o destaque da equipe na primeira vitória do time na competição na última sexta-feira. O clube venceu o Go Ahead Eagles por 3 a 0 com o meio-campista sendo decisivo para o resultado, na partida válida pela quarta rodada da competição.

Giovanni Manson é mais um nome da promissora geração de 2002. O jogador completou 18 anos em janeiro. Neste começo de competição na Holanda, esteve presente em todos os quatro jogos do Ajax B, tendo marcado um gol. O início em alto nível não ilude o jogador, que ainda foca no aprendizado.

- Fico feliz com esse começo, mas acho que ainda posso e vou evoluir bastante tecnicamente e principalmente taticamente. Estou conseguindo assimilar as ideias e as movimentações que o treinador está pedindo. Posso ser ainda melhor - disse, ainda prometendo uma evolução do time também.

- Essa vitória enche o grupo de moral. Estamos a seis pontos da liderança e temos um grupo muito qualificado. Com certeza, nas próximas rodadas, estaremos já no pelotão de frente - afirmou.

A fala de Giovanni Manson se dá pelo começo com três derrotas da equipe. E mesmo neste cenário adverso na tabela, nas rodadas iniciais, o meia foi muito elogiado nas partidas que fez, o que coloca o jogador no radar das seleções de base do Brasil.