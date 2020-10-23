Giovanni Manson brilha no time sub-23 do Ajax com gol e assistência

Crédito: Giovanni Manson brilha em sub-23 do Ajax - Fotos: Ajax/Divulgação

O meia Giovanni Manson foi o nome de uma vitória da equipe sub-23 do Ajax, na segunda divisão do Campeonato Holandês. Com um gol e uma assistência, o atleta comandou a goleada da equipe por 5 a 1 sobre o MVV. O atleta, revelado pelo Santos, passa pelo processo de integração entre a equipe de jovens e o time principal, onde, por exemplo, já está inscrito na Champions League.

- Estou muito feliz com essa rotina. Não tenho pressa para as coisas. É um processo natural que os grandes jogadores passaram e agora eu estou vivendo. Aprendo com o time principal e consigo por em prática aqui no Jong Ajax (como é chamado o time sub-23 holandês). Sinto que estou evoluindo e que tenho a confiança de todos no clube. A atuação dessa sexta é consequência desse planejamento feito pelas duas comissões técnicas - disse o jogador, comentando sobre a partida.

- O placar reflete o trabalho que fazemos no dia a dia. Estamos nos aproximando da zona de classificação pra próxima fase. Lógico que fico feliz com o gol, a assistência e a partida que fiz individualmente. Mas acho que o mais importante é ser colaborativo com o time. Isso acontecendo, consigo ainda mais espaço, seja no time de cima ou na equipe sub-23 - afirmou Giovanni Manson.