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futebol

Giovanni comemora gol pelo Água Santa e exalta invencibilidade no Paulistão A2

Meia entrou na etapa final do jogo contra a Portuguesa pelo Campeonato Paulista Série A2 e fechou o placar para a equipe, decretando a vitória de 3 a 0...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 09:41

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 09:41
Crédito: Giovanni marcou o último do gol do Netuno contra a Lusa (Divulgação / EC Água Santa
O Água Santa segue imbatível no Campeonato Paulista da Série A2. Com 100% de aproveitamento e nenhum gol sofrido, o Netuno venceu a Portuguesa, na última quarta-feira (10), por 3 a 0, e engatou a terceira vitória consecutiva na competição estadual.Autor do terceiro e último gol da partida, o meia Giovanni Pavani comemorou a conquista dos três pontos e por ter balançado as redes depois de entrar no decorrer do segundo tempo. O jogador de 24 anos espera que a equipe possa manter a mesma pegada até o final da primeira fase do campeonato.
– Fico muito feliz pelo gol e por contribuir com a equipe para sair com a vitória. Balançar as redes sempre é bom porque dá uma confiança a mais ao jogador. Mas o importante é que estamos em uma sequência boa de vitórias, o time está entrosado e o objetivo é seguir nesse mesmo ritmo – comentou Giovanni.Na liderança do Paulistão Série A2, com nove pontos somados, o Água Santa volta a campo neste domingo (14). Antes da paralisação do futebol no Estado de São Paulo, o Netuno encara o Sertãozinho, dentro de casa, às 15h (de Brasília), pela quarta rodada da segunda divisão do estadual paulista.

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