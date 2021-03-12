Giovanni comemora gol pelo Água Santa e exalta invencibilidade no Paulistão A2

O Água Santa segue imbatível no Campeonato Paulista da Série A2. Com 100% de aproveitamento e nenhum gol sofrido, o Netuno venceu a Portuguesa, na última quarta-feira (10), por 3 a 0, e engatou a terceira vitória consecutiva na competição estadual.Autor do terceiro e último gol da partida, o meia Giovanni Pavani comemorou a conquista dos três pontos e por ter balançado as redes depois de entrar no decorrer do segundo tempo. O jogador de 24 anos espera que a equipe possa manter a mesma pegada até o final da primeira fase do campeonato.

– Fico muito feliz pelo gol e por contribuir com a equipe para sair com a vitória. Balançar as redes sempre é bom porque dá uma confiança a mais ao jogador. Mas o importante é que estamos em uma sequência boa de vitórias, o time está entrosado e o objetivo é seguir nesse mesmo ritmo – comentou Giovanni.Na liderança do Paulistão Série A2, com nove pontos somados, o Água Santa volta a campo neste domingo (14). Antes da paralisação do futebol no Estado de São Paulo, o Netuno encara o Sertãozinho, dentro de casa, às 15h (de Brasília), pela quarta rodada da segunda divisão do estadual paulista.